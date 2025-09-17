Tulevassa oikeudenkäynnissä kuullaan Anneli Auerin lapsia, hänen veljeään sekä useita terveysalan ammattilaisia.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt julkiseksi syyttäjän haastehakemuksen uudessa oikeudenkäynnissä Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä.

Oikeudenkäynti alkoi valmisteluistunnolla keskiviikkona.

Haastehakemuksesta käy ilmi, millaista kirjallista ja henkilötodistelua syyttäjä aikoo tulevassa oikeudenkäynnissä hyödyntää.

Kukan koneelta löytyi arveluttavaa materiaalia

Kirjallisiin todisteisiin kuuluu muun muassa lääkärinlausuntoja lapsilta löytyneistä vammoista ja arvista, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikön lausuntoja sekä lausuntoja lasten perhetapaamis- ja terapiakäynneistä.

Lisäksi kirjallisissa todisteissa on kuvia punaisesta puhelimesta, jolla lasten mukaan otettiin heistä kuvia. Puhelin löytyi Kukalta.

Kirjallisiin todisteisiin kuuluu myös 26-sivuinen kuvaliite, joka löytyi Kukan tietokoneelta. Syyttäjän mukaan osa kuvista sisältää CAM-materiaalia eli lapsen hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Child Abuse Material.

Oikeudessa tullaan kuulemaan myös Auerin kolmea nuorinta lasta.

Ääneen pääsevät myös Auerin veli sekä hänen vaimonsa, joiden luokse Auerin lapset sijoitettiin sen jälkeen, kun Auer vangittiin Jukka S. Lahden murhasta epäiltynä. Sijaisvanhemmille nuorimmat lapset kertoivat ensimmäisen kerran heihin kohdistuneista hyväksikäytöistä.

Myöhemmin kaikki Auerin lapset ovat peruneet kertomuksensa seksuaalirikoksista. Heidän mukaansa niitä ei tapahtunut, vaan lasten sijaisvanhemmat painostivat heitä valehtelemaan ja harjoittelemaan tarinoita poliisia varten.

Syyttäjä tuokin oikeuteen myös Turun yliopistollisessa keskussairaalassa laaditun hypoteesilausunnon lasten muuttuneiden kertomusten luotettavuudesta ja kertomusten muuttumisen syystä.

Kukan lapsia kuullaan

Oikeudessa kuullaan myös Kukan kahta lasta. Näiden kohdalla syyttäjän todistusteemana on Kukan väkivaltaisuus sekä Auerin ja Kukan suhteen luonne sekä tietoisuus Auerin lapsiin mahdollisesti kohdistuneista pahoinpitelyistä ja hyväksikäytöistä. Kukka on tuomittu aiemmin omien lastensa pahoinpitelystä.

Syyttäjä on nimennyt todistajiksi myös kaksi Kukan entistä naisystävää. Heidän kohdallaan todistusteemana on suhteen aikana koettu väkivalta, painostus ja alistus.

Lisäksi oikeudessa kuullaan kolmea erikoislääkäriä, yhtä sosiaalityöntekijää lasten keskinäisistä suhteista ja suhteesta äitiinsä, ja vanginvartijaa. Vanginvartijan todistusteemana on se, miten Auer on painostanut vanhinta lastaan todistamaan Auerin ja Kukan puolesta.

Oikeus tuomitsi aikanaan Auerin 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsiinsa kohdistuneista törkeistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Kukka sai 10 vuotta ehdotonta vankeutta. Molemmat syytetyt ovat jo istuneet vankeustuomionsa, eikä syyttäjä vaadi haastehakemuksessaan muutoksia aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin.