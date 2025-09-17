Aikaisemmin syytteet ovat olleet salattuja, mutta uudessa oikeuskäsittelyssä ne tulivat julki.

Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä, aiemmalta nimeltään Jens Kukan seksuaalirikossyytteet tulivat julkisiksi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa alkaneessa oikeudenkäynnissä. Aikaisemmin syytteet ovat olleet salattuja.

Haastehakemuksen julkisuutta olivat vaatineet sekä syytetyt että asianomistajat, Auerin lapset. He olivat vaatineet julkiseksi myös muita jutun asiakirjoja, kuten syytettyjen vastauksia. Tältä osin käräjäoikeus kuitenkin linjasi, että muu aineisto jutussa on toistaiseksi edelleen salassa pidettävää.

Syyttäjän haastehakemuksesta selviää, että Aueria ja Kukkaa syytetään yhteensä 18 rikoksesta. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja törkeä raiskaus.

Syytteiden mukaan lasten kanssa on oltu useita kertoja sukupuoliyhteydessä ja teoissa on käytetty myös erilaisia välineitä. Nuorin lapsista on tekojen tapahtuma-aikaan ollut vain muutaman vuoden ikäinen.

Törkeän raiskauksen syytekohdissa Kukka olisi ollut sukupuoliyhteydessä Auerin pojan ja tytön kanssa. Näissä tilanteessa Auer on auttanut tekoja niin, että on pitänyt lapsistaan kiinni.

Aueria syytetään myös törkeistä pahoinpitelyistä. Syytteiden mukaan hän olisi viillellyt ja lyönyt lapsiaan.

Haastehakemuksen mukaan teot ovat tapahtuneet Turussa ja Raisiossa vuosina 2007-2009.

Oikeus tuomitsi aiemmin Auerin 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsiinsa kohdistuneista törkeistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Kukka sai 10 vuotta ehdotonta vankeutta.

Myöhemmin kaikki Auerin lapset ovat peruneet kertomuksensa seksuaalirikoksista. Heidän mukaansa niitä ei tapahtunut, vaan lasten sijaisvanhemmat painostivat heitä valehtelemaan ja harjoittelemaan tarinoita poliisia varten.

Korkein oikeus päättikin purkaa tuomion ja palauttaa asian käsittelyn uudestaan käräjäoikeuteen.