Suomen kenties oudoimmassa rikossaagassa nähdään jälleen kerran uusi kummallinen luku.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä Anneli Auerin, 60, ja hänen ex-miesystävänsä, aiemmalta nimeltään Jens Kukan, 62, seksuaalirikossyytteitä uudestaan.

MTV Uutiset seuraa paikan päällä Turussa oikeudenkäyntiä.

Epäilty rikosvyyhti on jo kertaalleen kulkenut läpi kaikki oikeusasteet. Kummatkin syytetyistä ovat myös jo istuneet vankeustuomionsa rikoksista, joista syyttäjä vaatii heille nyt taas rangaistusta.

Seksuaalirikossyytteitä käsiteltiin ensimmäisen kerran 2010-luvun alussa. Väitettyjä uhreja vyyhdissä ovat Auerin lapset, jotka olivat epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaan 3-11-vuotiaita.

Oikeus tuomitsi Auerin 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsiinsa kohdistuneista törkeistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Kukka sai 10 vuotta ehdotonta vankeutta.

Myöhemmin kaikki Auerin lapset ovat peruneet kertomuksensa seksuaalirikoksista. Heidän mukaansa niitä ei tapahtunut, vaan lasten sijaisvanhemmat painostivat heitä valehtelemaan ja harjoittelemaan tarinoita poliisia varten.

Korkein oikeus päättikin purkaa tuomion ja palauttaa asian käsittelyn käräjäoikeuteen.

Aueria ei nähdä tänään Turussa

Eri oikeusasteet ovat puineet Auerin tekemisiä nyt jo 20 vuotta ja oikeudenkäynnit jatkuvat edelleen.

Tänään Aueria ja hänen ex-miesystäväänsä ei MTV:n saamien ennakkotietojen mukaan nähdä Turussa oikeussalissa, sillä kyseessä on vasta valmisteluistunto. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeus vasta suunnittelee, missä marssijärjestyksessä se aikoo käsitellä laajan jutun.

Käräjäoikeus on ennakkoon tiedottanut, että se on varannut asian käsittelylle 35 salipäivää ja istunnot jatkuvat vuoden 2026 helmikuulle saakka.

Murhakin oikeudessa kahdesti

Suomessa puretaan vain harvoin oikeuden määräämiä tuomioita. Aueriin liittyvässä rikosvyyhdissä Korkein oikeus on palauttanut jo toisen kerran asian käsittelyn käräjäoikeuteen.

Aueria syytettiin ensin aviopuolisonsa Jukka S. Lahden murhasta. Lahti kuoli henkirikoksen uhrina pariskunnan yhteisessä kodissa joulukuussa 2006.

Murhajuttu käsiteltiin kahteen kertaan käräjä- ja hovioikeudessa. Molemmilla kierroksilla käräjäoikeus tuomitsi Auerin murhasta ja hovioikeus totesi hänet syyttömäksi.