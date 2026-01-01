Rikospaikan Murharyhmä keskusteli viestintäsovellusten, kuten Telegramin ja Signalin pimeästä maailmasta huumekauppoineen.
Kokeneet poliisit arvioivat tuoreeltaan MTV Katsomossa julkaistua Rikospaikka-dokumenttia Sumuinen Suomimarket.
Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme.
– Se kuvaa realistisesti maailmaa, miten huumekauppa toimii ja vastaa sitä, mikä käsitys poliisillakin asiasta on, rikostarkastaja Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisista sanoo.
– Vastaa todellisuutta, vaikka pikkuisen siinä tietysti on mukana pullistelua, mikä kuuluu rikollismaailmaan. Siellä pitää kaikille osoittaa olevansa kova kundi, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala toteaa.
– Antaa totuudenmukaisen kuvan ja tuo esille, kuinka yhteiskunta mädättyy sisältä päin, vanhempi strateginen neuvonantaja (EUAM-Irak) Jari Kinnunen sanoo.