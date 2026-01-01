– Se kuvaa realistisesti maailmaa, miten huumekauppa toimii ja vastaa sitä, mikä käsitys poliisillakin asiasta on, rikostarkastaja Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisista sanoo.

Rikollismaailmassa ei ole todellisia ystävyyssuhteita

– Rikollismaailma ei ole mikään frendikerho. Siellä ei ole todellisia ystävyyssuhteita, vaan ne ovat kaikki tällaisia hyväksikäyttösuhteita. Ja siellä on ihmisiä, joilla oma elämänhallinta ei välttämättä ole parhaassa mahdollisessa mallissa. Ollaan laiskoja ja tehdään virheitä.