Mika Aaltola: "Lännen pitää satsata puolustusteollisuuden käynnistämiseen – suurvaltasotaan ei ole varauduttu riittävällä tarmolla"

– Yksi pääkysymyksistä on ollut, tuleeko vastauksemme olemaan yksinomaan diplomaattinen? Vastaus on ei, Zakharova sanoo Reutersin mukaan.

"Pitää satsata puolustusteollisuuden käynnistämiseen"

Viime kuukausina Venäjä on ottanut käyttöön varastokalustoa. Yksi esimerkki tästä ovat T-62-panssarivaunut, joita Venäjä on raporttien mukaan kuljettanut Etelä-Ukrainaan . Neuvostoliitto valmisti kyseisiä tankkeja viimeksi vuonna 1975.

– Voisi kuvitella, että tämä kalusto on nopeiten saatu huollettua varastosta taistelukuntoiseksi, vaikkakin T62-panssarivaunut on Suomessa ainakin luokiteltu museotavaraksi, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtajan Petteri Kajanmaan sanoi toukokuussa.

"Teollisen sodankäynnin aika on yhä käynnissä"

Sen sijaan Ukrainan on pakko nojata länsimaiden aseapuun. Sitä on saapunut, joskin erityisesti raskasta kalustoa ei ole toimitettu Kiovan toivomalla tahdilla.

– Ukrainan sota on todistanut, että teollisen sodankäynnin aikakausi on yhä käynnissä, kirjoittaa everstiluutnantti evp. Alex Vershinin The Royal United Services Institute for Defence and Security Studiesin (RUSI) julkaisemassa arvioissa.