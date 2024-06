Jari-Matti Latvala lausui painavaa tekstiä Sami Pajarista ja Kalle Rovanperästä – "Haluan muistuttaa"

Pajari on esittänyt tällä kaudella vahvoja otteita Toyotan uudella Rally2-autolla. Viime viikolla hän otti kilpurilla ensimmäisen WRC2-luokkavoittonsa Sardinian MM-rallissa.

– Sami on nyt voittanut Rally2-autolla, ja se on huikeaa. Kun mennään Rally1-autoon, odotukset täytyy pitää maltillisena. Nyt hän ajaa ensimmäistä kertaa Rally1-autolla, joka on yli kaksi sekuntia kilometrillä nopeampi (kuin Rally2-auto), tallipäällikkö Jari-Matti Latvala huomauttaa.