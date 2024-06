Jari-Matti Latvalalta herkullista vihjailua Sami Pajarista

– Sami Pajari on selkeästi noussut alkuvuoden 2024 aikana todella varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Hänen suorituksensa ovat olleet niin vahvoja, että olemme kiinnostuneet kovasti ja haluamme antaa tämän mahdollisuuden Samille nähdäksemme sen, millainen potentiaali hänellä on, Latvala vihjailee.

/All Over Press

/All Over Press

– Opetin Samia vuonna 2021, kun hän pyysi apua rakentaessaan uraa MM-sarjaan ja oli lähdössä ajamaan MM-sarjan kilpailuja. Sitä kautta tiedän Samin taustan. Hänen kartturiaan Enni Mälköstä olen käyttänyt kansallisissa kilpailuissa. He molemmat ovat aivan loistavia tyyppejä ja kovia kilpailijoita. On hienoa nähdä heidät autossamme, Latvala hehkuttaa.

– Meidän näkökannastamme tärkeää on se, että hän pystyisi näkemään, millainen ero on Rally1- ja Rally2-autojen välillä ja millainen kehityskulma on siinä asiassa. Emme odota häneltä mitään tuloksia. Tärkeintä on saada kokemusta ja ymmärtää, millainen on Rally1-auto ja mitä autolla ajaminen vaatii, Latvala tähdentää.