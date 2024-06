Sami Pajarin iso unelma toteutuu – "Tuntuu ihan yliluonnolliselta"

Pajarin ralliuraa on rakennettu harkiten. Kaudella 2021 tuli MM-sarjan JWRC-luokan mestaruus ja viime sesongilla ensimmäinen WRC2-luokan osakilpailuvoitto MM-sarjassa.

Täksi kaudeksi kalusto vaihtui Toyotan uuteen Rally2-autoon. Ja nyt suomalaistoivo on tekemässä loikan Rally1-autoon yhdessä MM-rallissa.

– Tämä on unelmien täyttymys ja sellainen asia, jonka eteen on tehty töitä monta vuotta. Tuntuu jotenkin ihan yliluonnolliselta, että nyt se juttu tapahtuu, Pajari kuvailee.

– Olen todella kiitollinen ja innoissani tästä. Fiilis on kaikin puolin tosi loistava.

Pajari kertoi aiemmin tänä vuonna siitä, kuinka hän suunnitteli noin viisi vuotta sitten taustajoukkojensa kanssa askelmat tuleville vuosille ja kohti rallimaailman huippua. Työ on tuottanut tulos.

Se on varmaa, että Toyotalta Pajari saa käyttöönsä kilpailukykyisen kaluston. Toyota on dominoinut viime vuodet valmistajien ja kuljettajien MM-sarjoja. Lisäksi tiimin Toyota GR Yaris Rally1 -auton pitäisi sopia hyvin Latvian nopeille sorateille.

– On tosi hienoa olla osa sitä tiimiä. Siellä on ollut monta suomalaistakin kuskia ja tuttuja suomalaisia kasvoja. Sitä kautta on hienoa päästä olemaan yksi heistä, Pajari sanoo.