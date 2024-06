Suomalaislupaukselle unelmauutinen MM-rallissa! Jari-Matti Latvalalla näppinsä pelissä

Pajari, 22, on pohjustanut näyttöpaikan vahvoilla suorituksilla. Vuonna 2021 hänestä tuli WRC-historian nuorin juniorimestari. WRC2-luokassa hän on ajanut kaksi voittoa – viime vuonna Suomessa ja viime viikolla Sardiniassa . Näistä jälkimmäisen hän otti Toyotan täksi kaudeksi lanseeraamalla Rally2-autolla.

– Hän on loistavan vauhtinsa lisäksi antanut insinööreillemme palautetta, mikä auttaa meitä tekemään entistä paremman (Rally2-)auton asiakkaillemme, Latvala kehuu Toyotan tiedotteessa .

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Latvia on Pajarille mieluisa paikka WRC-debyyttiä ajatellen, sillä soratiet ovat luonteeltaan hyvin samankaltaisia kuin Suomessa, nopeita ja jouhevia.

– Tuntuu mahtavalta saada tämä mahdollisuus Toyotan autossa. Olen tehnyt töitä tätä varten jo vuosia, mutta Rally1-puolella on harvoin paikkoja vapaana. Haaste tulee olemaan valtava, sillä opittavia asioita on paljon ja vauhti huipputasolla on todella kova. Yritän olla keskittymättä liikaa tulokseen tai ottaa siitä paineita. Yritän nauttia ja haalia kaiken mahdollisen kokemuksen tulevaisuutta ajatellen, Pajari kommentoi.