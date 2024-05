Toyota on jo merkannut suomalaisen rallitoivon – Jari-Matti Latvalalta suurta tekstiä

Portugalin MM-ralli 9.-12.5. To: Testi-ek klo 10 ja EK1 klo 20.45 alkaen Pe: EK:t 2-9 klo 9.50 alkaen La: EK:t 10-18 klo 9.50 alkaen Su: EK:t 19-22 klo 8.50 alkaen

Yksi näistä on Sami Pajari , jonka uraa on rakennettu määrätietoisesti jo useamman vuoden. Pajari, 22, saavutti SM3-luokan mestaruuden kaudella 2019 ja tuli valituksi AKK:n Tulevaisuuden tähdeksi samana vuonna. Tämän jälkeen matka jatkui kansainvälisille erikoiskokeille, ja kaudella 2021 lahtelainen nappasi MM-sarjan JWRC-junioriluokan himoitun mestaruuden.

Nykyään WRC2-luokassa Toyotan Rally2-autolla ajava Pajari on tuttu mies Toyotan tallipäällikölle Jari-Matti Latvalalle . He kävivät jopa yhdessä harjoittelemassa ajamista vuonna 2020, kun Latvalan ura MM-sarjan pääluokassa oli tullut päätökseen.

Latvala on siitä lähtien seurannut tarkkaan Pajarin urakehitystä. Ja varsinkin nyt, kun Pajari on ikään kuin Toyotan mies, vaikkakin kilpailee yksityistiimin kalustolla.

– Sami oli Montessa viides, mutta täytyy muistaa, että siellä auto ei ollut vielä ihan paras niihin olosuhteisiin. Ruotsissa hän olikin jo toinen. Hänellä on ollut koko ajan nouseva kaari, Latvala summaa Pajarin alkukauden otteita MTV Urheilulle.

Toyotan tehdastiimin päämaja sijaitsee Jyväskylässä, mistä on noin 25 kilometrin matka Printsport-tallin tiluksille Lievestuoreelle. Eero Räikkösen johtama Printsport ajattaa tänä vuonna Pajaria rallin MM-sarjassa.

Toyotan tehdastiimillä on tällä hetkellä neljä kuljettajaa, jotka kilpailevat MM-sarjan pääluokassa Rally1-luokituksen kilpureilla. Kalle Rovanperän, Takamoto Katsutan ja Elfyn Evansin urat eivät ole vielä ehtoopuolella, mutta Sébastien Ogierin tilanne on toinen. Ranskalaiskonkari on tyytynyt ajamaan viime vuosina puolikkaita kausia, ja jossain vaiheessa hänen aktiiviuransa tulee päätökseen.