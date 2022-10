Pääministeri Sanna Marin yökyläili Maria Veitolan luona: "Puhuimme tietysti myös bailauksesta"

Suosittu Yökylässä, Maria Veitola -ohjelma saa jatkumoa, kun Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelma alkaa. Tällä kertaa Maria Veitola kutsuu kotiinsa julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, joiden luona hän on itse vieraillut vuosien varrella.

– Vierailu meni todella hyvin. Puhuimme työn raskaudesta, pääministerin pestistä ja siitä kuinka hänen kesänsä on mennyt, Veitola sanoo.

– Puhuimme tietysti myös bailaamisesta ja kaikesta siitä mitä kuuluu, kuinka hän on pärjännyt ja kuinka hän jaksaa, Veitola jatkaa.

– Kauheastihan sitä jaksoa on analysoitu ja se on aika hurjaakin, kuinka kiinnostus häntä kohtaan on niin poikkeuksellista, Veitola sanoo.