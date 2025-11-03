Marin väittää olleensa usein pari askelta edellä, yhteiskuntatoimituksen päällikkö katsoo.

Suomen entisenä pääministerinä politiikan supertähdeksi noussut Sanna Marin (sd.) ei muistelmateoksessaan ole "kovin halukas tai kyvykäs käsittelemään omia mahdollisia mokiaan".

Näin arvioi MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.

Sen sijaan Marinilla on Loikkasen mukaan muistelmateoksille tyypillinen tapa vakuutella lukijoilleen, että hän näki asioita ennalta ja oli pari askelta edellä.

Loikkanen kiinnittää huomiota myös siihen, miten yksityiskohtaisesti Marinin hallituksen sisäisiä vääntöjä kirjassa käsitellään.

– Toivottavasti ne eivät ole kansainvälisessä laitoksessa, koska ne tuskin ketään kiinnostavat.

Kirja on tiettävästi kirjoitettu englanniksi ja siitä käännetty Suomeksi. Loikkanen katsookin sen olevan suunnattu kansainväliselle yleisölle.

Uutisoinnissa ylilyöntejä

Marin kertoo kirjassaan kohtaamistaan kohuistaan yksityiskohtaisesti, ja miten ne omasta näkökulmastaan koki. Omat osionsa saavat muun muassa aamupalakohu, bleiserikohu ja tanssikohu.