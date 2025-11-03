Sanna Marin kertoo kirjassaan tanssikohusta ja muistelee hetkeä, kun sai nähdä videon, joka oli jo median hallussa.

Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo kirjassaan Toivo on tekoja poliittisesta urastaan ja yksityiselämästään. Hän muun muassa avaa vuoden 2022 tanssikohua.

Hän muistelee kirjassaan elokuista iltaa. Yksi hänen parhaista ystävistään, kansanedustaja Ilmari Nurminen avopuolisoineen oli kutsunut hänet ja muutaman muun terassilleen viettämään kesäiltaa, juomaan viiniä ja pitämään hauskaa.

– Kuuntelimme musiikkia, tanssimme ja lauloimme, niin kuin usein tapahtuu siellä, missä homot ja naiset kokoontuvat viettämään iltaa, ainakin oman kokemukseni perusteella, Marin kertoo.

Vietettyään muutaman tunnin Nurmisen luona, he lähtivät erään naisparin luo tapaamaan muita kavereita.

– Yhdellä juhlavieraista oli pieni yksityinen Instagram-tili. Olin tuntenut hänet jo jonkin aikaa, eikä minua haitannut, että hän jakoi stooreihinsa videoita tanssimisestamme. Kuten kaikki Instagram-tarinat, video olisi katsottavissa vain vuorokauden ajan. Tili oli yksityinen, joten materiaalia ei olisi pitänyt olla mahdollista esittää julkisesti ilman hänen lupaansa, Marin kertoo.