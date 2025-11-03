Marin kertoo kirjassaan muun muassa hänen ja entisen puolisonsa Markus Räikkösen erosta. Heillä oli aina ollut hyvin tiivis yhteys toisiinsa. He olivat tavanneet kahdeksantoistavuotiaina.

– Mitään dramaattista ei tapahtunut. Ei luottamuksen rikkomista, ei epäkunnioittavaa käytöstä. Vain selkeä oivallus siitä, että oli tapahtunut jotakin peruuttamatonta. Kadotettua yhteyttä on mahdotonta palauttaa, kun aikaa ei yksinkertaisesti ole ja työstä irtisanoutuminen ei ole vaihtoehto.