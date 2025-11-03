Sanna Marin muistelee kirjassaan hetkeä, kun käsitti, että hänen ja Markuksen välinen side on kadonnut.
Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo kirjassaan Toivo on tekoja (Gummerrus) poliittisesta urastaan ja yksityiselämästään.
Marin kertoo kirjassaan muun muassa hänen ja entisen puolisonsa Markus Räikkösen erosta. Heillä oli aina ollut hyvin tiivis yhteys toisiinsa. He olivat tavanneet kahdeksantoistavuotiaina.
Vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen Marin kuitenkin huomasi, että heidän välinen yhteys oli hiljalleen kadonnut.
– Suhteeni Markukseen, avioliittomme, oli hajoamassa.
– Asuimme saman katon alla, mutta tuntui siltä, että kuljimme vain toistemme ohi pysähtymättä hetkeksikään.
Lue lisää: Sanna Marin ja Markus Räikkönen eroavat
Marin kertoo kirjassaan, että muistaa tarkalleen hetken, jolloin tajusi, että side hänen ja Markuksen välillä oli katkennut.