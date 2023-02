Asiakirjavuoto: Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä

Vuodetun asiakirjan on saanut haltuunsa ryhmä mediatoimijoita, joiden joukossa ovat muun muassa ukrainalainen Kyiv Independent , ruotsalainen Expressen , virolainen Delfi , saksalainen Süddeutsche Zeitung ja yhdysvaltalainen Yahoo News .

Asiakirjavuodosta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Helsingin Sanomat .

Useat tiedusteluviranomaiset ovat olleet tekemässä asiakirjaa

Medioiden tietojen mukaan asiakirja olisi vuodelta 2021 ja peräisin niin sanotulta rajat ylittävän yhteistyön osastolta. Näennäisen harmittomasta nimestään huolimatta osaston varsinaisena tehtävänä on valvoa Venäjän naapurimaita, jotka se kokee oman vaikutuspiirinsä osaksi: Viroa, Latviaa, Liettuaa, Valko-Venäjää, Ukrainaa ja Moldovaa.

– Venäjän tavoitteet Valko-Venäjän suhteen ovat samat kuin Ukrainan kanssa, ero on siinä, että Valko-Venäjällä turvaudutaan pikemminkin pakkokeinoihin kuin sotaan, Michael Carpenter kommentoi Yahoo Newsille luettuaan asiakirjan sisällön.

– Heidän perimmäisenä tavoitteenaan on edelleen maan täysimittainen yhdistäminen.

Liitos riistäisi itsemääräämisoikeuden viimeisetkin rippeet

Asiakirjan mukaan lopullisena tavoitteena on Venäjän ja Valko-Venäjän välisen liiton muodostaminen viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä veisi viimeiset rippeet siitä, mitä Valko-Venäjän itsemääräämisoikeudesta on tätä nykyä jäljellä, ja alentaisi noin 9,3 miljoonan asukkaan valtion Venäjän alle.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on jo entuudestaan laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja asevoimia. Valtioliiton perustamissopimus allekirjoitettiin vuonna 1999.

Tuoreeltaan maiden välinen yhteistyö on näkynyt muun muassa siinä, kuinka Valko-Venäjä on tukenut Venäjää sen hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva Aljaksandr Lukashenka on antanut Venäjän käyttää Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksiin Ukrainaan, ja Valko-Venäjä on järjestänyt yhteisiä sotaharjoituksia Venäjän joukkojen kanssa. Maiden johtajat ovat tavanneet tiuhaan, ja Lukashenka oli viime viikolla jälleen Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheilla.

Erään asiakirjaa tuntevan länsimaisen tiedustelulähteen mukaan aikataulu suunnitelman toteuttamiselle on muuttunut Venäjän Ukrainassa käymän sodan vuoksi, kertoo Expressen.

"Tietysti Venäjä ottaa Valko-Venäjän hallintaansa"

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan vuodettu asiakirja vain tarjoaa vahvistuksen sille, mikä on ollut jo ilmeistä ja toisinaan myös avoimesti tunnustettua niin Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin.

– Tietysti Venäjä ottaa Valko-Venäjän hallintaansa, mutta kysymys on, tekeekö se sen itsenäisyyden kustannuksella. Minusta on yllättävää, että tämä tavoite – vuosi 2030 – on asetettu niin pitkälle eteenpäin. Miksi Venäjän pitäisi odottaa niin kauan?