Zelenskyi: Taistelut Bahmutista yhä vain kiihtyvät – MTV seuraa sotaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut jokailtaisessa puheessaan kansalleen, että Itä-Ukrainan rintaman Bahmutin kaupungista käytävät taistelut ovat vain kiihtymään päin. Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata kaupunkia kuukausitolkulla.

Ukrainan on arveltu joutuvan ennen pitkää vetäytymään kaupungista, mutta toistaiseksi maan hallinto ei näytä antavan periksi. Ukrainan asevoimien mukaan Bahmutiin lähetetään lisäjoukkoja, kertoo Kyiv Independent.

Valko-Venäjää hallitseva Aljaksandr Lukashenka saapui tiistaina kolmipäiväiselle vierailulle Kiinaan. Lukashenka tapaa vierailun aikana myös Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kiinan valtiollisen Xinhua-uutistoimiston haastattelussa Lukashenka vakuutti odottavansa kovasti "vanhan ystävänsä" Xin tapaamista ja ylisti Kiinan globaalia vaikutusvaltaa. – Ainoatakaan asiaa maailmassa ei nykyään voida ratkaista ilman Kiinaa. Lukashenka kehui. Xi ja Lukashenka tapasivat edellisen kerran syyskuussa Samarkandissa Uzbekistanissa. Tuolloinkin kaksikko ylisti maiden kestävää kumppanuutta ja yhteistyötä. Yhdysvallat ja sotilasliitto Nato ovat syyttäneet Kiinaa kaavailuista lähettää aseita Venäjälle Ukrainan sotaa varten, minkä Kiina on kiistänyt. Lukashenka puolestaan on sallinut Venäjän hyökätä Ukrainaan Valko-Venäjältä, vaikka ei olekaan lähettänyt sotilaita Ukrainaan. (STT)

Sodan vuosipäivänä 24.2. sekä Ukrainan puolustusministeri että tiedustelupalvelun päällikkö sanoivat, että Ukrainan armeija on valmis vastahyökkäykseen. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilastieteen professori Marko Palokangas uskoo, että Ukraina valmistelee vastahyökkäystä saadakseen Venäjän valloittamat alueensa takaisin, mutta ajankohta on kysymysmerkki.

– Ukraina on rakentanut suorituskykyään ja valmiuttaan syksystä saakka jonkinlaiseen hyökkäykseen. Sitä, koska se tapahtuu me emme vielä tiedä, mutta jonkinlaista valmistelua on selvästi ilmassa.