Valko-Venäjän Lukashenka ryhtyi Putinin aseveljeksi sanasodassa ja pullistelee sotaharjoituksissa – Oppositio: "Hän luopuu pala kerrallaan suvereniteetista"

Tilannetta seuraa huolissaan Valko-Venäjän opposition johtajiin kuuluva Svjatlana Tsihanouskaja, jonka uskotaan yleisesti voittaneen Valko-Venäjän vuoden 2020 vilpillisinä pidetyt presidentinvaalit. Lukashenkan hallinto murskasi vaaleista seuranneen kansanliikkeen voimatoimin, minkä vuoksi oppositio on joko vankilassa, piilossa tai Tsihanouskajan tapaan maanpaossa.

– (Lukashenka) menetti silloin legitimiteettinsä kaikkien maiden silmissä, Kreml on nyt hänen ainoa liittolaisensa. Antamalla maamme näitä sotilasharjoituksia varten hän maksaa velkaansa Kremlille, joka auttoi häntä selviämään vuodesta 2020. Nyt hän haluaa näyttää, ettei ole yksin, vaan hänellä on Kreml tukenaan, Tsihanouskaja kertoo puhelimitse STT:lle.

Lukashenka sylkee tulta ja tulikiveä länttä kohtaan

Lukashenka on säestänyt sotaharjoituksia tulikivenkatkuisella retoriikalla. Vuotuisessa puheessaan tammikuun lopulla hän syytti länsimaita siitä, että ne yrittävät "hukuttaa venäläisukrainalaisen veljeyden vereen" ja vakuutti, että Valko-Venäjä käy sotaan Venäjän rinnalla, jos Venäjää vastaan hyökätään.

– Halusivat muut tahot mitä tahansa, me tuomme Ukrainan takaisin slavismin syleilyyn. Olemme sitoutuneet tekemään sen, Lukashenka sanoi puheessaan Minskissä Washington Postin mukaan.

Tsihanouskajan mukaan Lukashenka hakee puheillaan ulkoisia vihollisia, koska kaikki maan sisäiset viholliset on joko ajettu maanpakoon tai vangittu.

Suomessa Ulkopoliittisen instituutin (Upi) Itä-Euroopan politiikkaa seuraavan tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan lähempi integraatio Venäjän kanssa on toistaiseksi kuitenkin Lukashenkalle vain retoriikkaa ja symbolisia eleitä. Kyse on Lukashenkan herkästä tasapainoilusta Venäjän-suhteessaan.

– Retoriikan pointtina on antaa Venäjälle jotain. (Lukashenkalla) on yhä valtamonopoli maassaan, eikä hän halua liikkua kohti lähempää integraatiota Venäjän kanssa, mutta hän haluaa voimistaa liittolaisuutta retorisesti. Hän kopioi sen, mitä Putin sanoo osoittaakseen heidän olevan yhtä mieltä, mutta ei mene sen pidemmälle. Toistaiseksi tämä on riittänyt Venäjälle, Niznhikau sanoo.