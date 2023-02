Putinin vääntelehtivät jalat varastivat jälleen huomion Lukashenka-tapaamisessa – "Onko tämä morse-koodia?"

Putinin jalkojen vääntely istuma-asennossa on ollut suuri spekulaatioiden aihe jo aiemmin. Presidentin vääntelehtimisen on arvioitu olevan jopa oire sairaudesta. Putinin on huhuttu sairastavan muun muassa Parkinsonin tautia, haimasyöpää tai eturauhassyöpää.