Aleksanteri-instituutin johtaja: Venäläisten silmät alkavat avautua

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kertoo, että laajemmin ottaen käsitteitä on kuitenkin alettu käyttää jo vähän päällekkäin.

– Venäjän johto pyrkii propagandassaan pitämään kiinni siitä, että kyse on rajoitettu erikoisoperaatio Ukrainaa vastaan. Samalla on kuitenkin liukuen käytetty myös sota-sanaa ja puhuttu siitä, että Venäjä taistelee Ukrainassa yhdistynyttä länttä ja lännen tukemaa Ukrainaa vastaan, Kangaspuro toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Britannian tiedustelupalvelun tuoreimman raportin mukaan Venäjä on menettänyt taisteluissa jopa 200 000 sotilasta. Raportissa arvioidaan, että näistä 40 000–60 000 on kuolleita.

Jo aiemmin tässä kuussa on nähty länsiarvioita, joiden mukaan Venäjän tappiot kuolleina ja haavoittuneina sotilaina ovat 200 000:n luokkaa.

– Ilman muuta Venäjälle on tullut niin paljon tappioita, että – jos (julkisuudessa olleet luvut) likimainkaan pitävät paikkansa, ja hyvin uskottavaa on, että pitävät – se alkaa olla jo niin iso määrä ihmisiä, että se näkyy sekä sairaaloissa, aika monissa perheissä ja sukulaisissa sekä ystäväpiireissä.

Yhä useampi tajuaa tilanteen

Toistaiseksi Venäjällä on Kangaspuron mukaan paljon ihmisiä, jotka kieltäytyvät ajattelemasta koko asiaa tai jos ajattelevat, eivät välitä, koska kokevat, että eivät voi asialle mitään.

– Osa uskoo television syytämään propagandaan ja kuvittelee tai haluaa uskoa, että kyse on edelleen jostain rajoitetusta erillisoperaatiosta, Kangaspuro sanoo.

– Täytyy muistaa, että Venäjällä on aktiivisesti sotaa ja hallintoa vastustavia ihmisiä – ei pelkästään ulkomaille paenneita, vaan myös Venäjällä olevia – ja aika paljon myös muita, jotka vastustavat sotaa ja ovat sitä mieltä, että se pitäisi päättää mahdollisimman pian rauhanneuvottelujen ja poliittisen ratkaisun kautta, hän sanoo.

– Se mielipide on useiden mielipidetiedustelujen perusteella kasvanut, ja enemmistö tällä hetkellä on sitä mieltä – jos tiedusteluihin nyt on uskominen.