ISW: Putinin "loppupeli" alkaa – nielaiseeko Äiti-Venäjä lähimmän liittolaisensa?

ISW:n mukaan Valko-Venäjä on pian enemmän kuin pelkkä "Venäjän jatke".

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoittaa uudessa julkaisussaan, kuinka Venäjä lähestyy hiljalleen tavoitteitaan anneksoida eli napata Valko-Venäjä.

ISW:n mukaan kyseessä on vuosia vanha strateginen hanke, jonka tavoitteena on Valko-Venäjän de facto -liittäminen osaksi Venäjän federaatiota.

ISW arvioi Kremlin olevan tällä hetkellä asian suhteen "loppupelissä".

Ajatushautomon mukaan Venäjän lopullinen tavoite on, että maa menettää käytännössä suvereniteettinsa Venäjälle. Maiden välillä voisi olla tulevaisuudessa muun muassa yhteiset markkinat, työvoima, lait ja rahaliitto.

Lopputulos olisi ISW:n mukaan se, että Kreml hallitsee käytännössä kaikkia Valko-Venäjän hallinnon osa-alueita.

Valko-Venäjän presidentti on jälleen ehdolla vaaleissa. Hallinto on tukahduttanut maan opposition.

Natolle suuri uhka

Ajatushautomo analysoi, että yhä tiiviimmällä integroimisella pyritään myös tasaamaan kustannuksia Venäjän pitkäksi venyneestä sodasta Ukrainaa vastaan, elvyttämään valtiota ja auttamaan sitä valmistautumaan paremmin sotiin tulevaisuudessa.

Tämä on Natolle selkeä turvallisuusuhka.

Ajatushautomo kirjoittaa, että kehitys vaatii Natolta uudelleenarviointia ja, että puolustusliiton on varauduttava tilanteeseen, jossa Venäjä muokkaa Valko-Venäjää haluamakseen tukikohdaksi ja sijoittaa yhä enemmän sotilasvoimiaan Naton itärajalle.

Intregraatio on uhka Baltian maille ja mahdollistaa Venäjän lähestyä Suwalkin käytäväksi kutsuttua Puolan ja Liettuan välistä aluetta, joka erottaa Venäjän Kaliningradin Valko-Venäjästä.

Lukashenka ja Putin kirjoittivat joulukuussa sopimuksen turvatakuista.STELLA Pictures

Maiden välillä turvatakuut

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on Vladimir Putinin lähin liittolainen. Venäjä hyökkäsi Valko-Venäjän kautta Kiovaan helmikuussa 2022 sodan ensimmäisenä päivänä.

Esimakua maiden yhä tiiviimmästä sotilaallisesti integraatiosta saatiin joulukuussa, kun presidentit kirjoittivat sopimuksen maiden välisistä turvatakuista joulukuussa Minskissä.

Putin tällöin kertoi, kuinka sopimus sisältää pykälän, jossa mainitaan ydinaseiden sijoittamisen mahdollisuus Valko-Venäjälle.

Lukashenka myönsi samassa yhteydessä, että venäläissotilaat tulisivat käyttämään Valko-Venäjälle tulevaisuudessa vietäviä Oreshnik-ohjuksia.

Valko-Venäjällä järjestetään presidentinvaalit tammikuun lopulla ja Lukashenka on ehdolla jälleen presidentiksi.

Vuonna 2020 järjestettyjä vaaleja pidetään laajasti vilpillisinä, ja todellisena voittajana pidetään oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajaa, jonka vaalit päättyivät maanpakoon.

Katso lisää: Suomeen paennut aktivisti kertoo, miten lähellä Lukashenka oli maanpakoa: "Kone odotti jo".

9:12