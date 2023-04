ISW: Putin pakottanee Valko-Venäjän entistä syvempään valtioliittoon Venäjän kanssa keskiviikon tapaamisessa – MTV seuraa sotaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Puolan pääkaupungissa Varsovassa.



Hänen on määrä tavata muun muassa Puolan presidentti Andrzej Duda ja pääministeri Mateusz Morawiecki. Zelenskyi aikoo tavata myös Puolassa asuvaa ukrainalaisväestöä. Puola on vastaanottanut yli 1,5 miljoonaa ukrainalaista pakolaista.



Puola on ollut Ukrainan keskeinen tukija sen puolustussodassa Venäjän hyökkäystä vastaan. Maanantaina Puola vahvisti toimittaneensa Ukrainalle jo "muutaman" lupaamistaan MiG-29-hävittäjistä.



Lauantaina Ukraina kertoi tilanneensa Puolasta sata suomalaisen puolustustarvikevalmistaja Patrian lisenssillä valmistettavaa panssaroitua ajoneuvoa.



Zelenskyi on tavannut säännöllisesti ulkomaalaisia johtajia Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aikana, mutta tehnyt itse harvemmin vierailuja ulkomaille. Ennen Puolaa hän on vieraillut Washingtonissa, Lontoossa, Pariisissa ja Brysselissä.