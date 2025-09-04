Arvio: Turvatakuulupauksesta jäi vesitetty maku – vain yksi keino tepsii Venäjään, ja siitä ollaan kaukana

Ukrainaa tukevat maat ovat sotilaallisen suunnittelun osalta valmiita panemaan toimeen turvatakuut. Asiasta kertoi tänään presidentti Alexander Stubb.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan 26 maata on sitoutunut osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin.

Stubb sanoo, että Suomen tapaa osallistua aletaan pohtia heti.

MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki kertoo, että Pariisin turvatakuulupauksesta jäi lopulta vesitetty maku.

– Ensinnäkin tuo koko lupaus toteutuisi vasta siinä kohtaa, kun rauhansopimus oltaisiin saatu aikaiseksi ja siihen on valovuosia aikaa. Toinen asia on se, että tuskin Macron on saanut mikrofoniaan kiinni, niin saman tien lukuisat isot maat, Saksa, Italia ja Puola kiiruhtivat sanomaan, että sieltä ei ole ainakaan joukkoja tulossa Ukrainaan.

Kivimäen mukaan rivien välistä näkyy erittäin selkeästi se, että Euroopassa odotetaan edelleen Yhdysvaltain reaktiota.

Hän toteaa, että Venäjä ei pysähdy ilman ihan selkeää pakkoa.

– Mikään taloudellinen pakote ei Venäjän näkökulmasta ole todellisuudessa mikään pakko. Se, minkälainen turvatakuu tässä oikeasti tepsisi, olisi varmaankin tällainen artikla 5:n tyyppinen ratkaisu, eli hyökkäys Ukrainaan laukaisisi automaattisesti sotilaallisen vastareaktion läheltä, mutta mitään tällaista lupaustahan ei ole vielä annettu.

Financial Times kertoi aiemmin illalla, että Yhdysvallat on leikkaamassa sotilastukea Venäjän rajanaapurimailta Euroopassa sadoilla miljoonilla dollareilla.

Leikkaukset koskisivat etupäässä Baltian maita.

– Onhan tämä kiistämättä aika selkeä viesti, että samaan aikaan kun keskustellaan turvatakuista, niin samalla sitten ilmoitetaan, että rahoitusta käytännössä vähennetään. Kyllähän siitä on selkeästi luettava Yhdysvaltojen viesti Euroopalle, että hoitakaa omat ongelmanne, Kivimäki pohtii.