Italian pääministeri Meloni: Italia ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan

Italian pääministeri Giorgia Melonin mukaan Italia ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan osana turvatakuita.
Giorgia Meloni toisti Italian kannan maan joukkojen lähettämisestä Ukrainaan tänään torstaina, kun Ukrainaa tukevien maiden koalitio piti kokouksen Pariisissa.
Meloni kertoi näkemyksensä kokouksessa muille Euroopan maiden johtajille, tämän kanslia kertoo.
Melonin mukaan Italia voisi auttaa mahdollisen rauhansopimuksen valvonnassa Ukrainan rajojen ulkopuolelta.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi aiemmin, että 26 maata on sitoutunut lähettämään joukkoja Ukrainaan tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta.