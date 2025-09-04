Italian pääministeri Meloni: Italia ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan

Italian veljet -puolueen eli Fratelli d’Italian puheenjohtaja Giorgia Meloni kampanjatilaisuudessa Genoassa, Italiassa 14. syyskuuta 2022.
Giorgio Melonin (kuvassa) mukaan Italia voi auttaa mahdollisen rauhansopimuksen valvonnassa Ukrainan rajojen ulkopuolelta.AOP / LUCA ZENNARO
Julkaistu 04.09.2025 19:06(Päivitetty 04.09.2025 19:07)

MTV UUTISET – STT

Italian pääministeri Giorgia Melonin mukaan Italia ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan osana turvatakuita.

Giorgia Meloni toisti Italian kannan maan joukkojen lähettämisestä Ukrainaan tänään torstaina, kun Ukrainaa tukevien maiden koalitio piti kokouksen Pariisissa.

Meloni kertoi näkemyksensä kokouksessa muille Euroopan maiden johtajille, tämän kanslia kertoo.

Melonin mukaan Italia voisi auttaa mahdollisen rauhansopimuksen valvonnassa Ukrainan rajojen ulkopuolelta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi aiemmin, että 26 maata on sitoutunut lähettämään joukkoja Ukrainaan tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta.

