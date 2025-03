Asiantuntija näkee yhden syyn Trumpin täyskäännökselle: "Mitä Venäjä ei ole valmis sopimaan?"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo pohtivansa laajamittaisia sanktioita Venäjälle.

Trump kirjoittaa Truth Social -viestipalvelussaan harkitsevansa laajamittaisia pankkisanktioita, pakotteita ja tullitariffeja Venäjälle. Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kommentoi MTV Uutisille, että Trumpin kohdistama uhkaus Venäjää kohtaan ei ole kovin suuri yllätys.

– Trumpilta on äkkikäännöksiä ja epäkonventionaalisia tai kaukana diplomatiasta olevia toimia totuttu näkemään tässä viimeisten viikkojen aikana runsaat määrät.

Kangaspuron mukaan kyseessä on kuitenkin käänne Trumpin retoriikassa.

– Jos hän ryhtyy joitakin sanktioita nyt toteuttamaan Venäjää painostaakseen, niin totta kai se on iso käänne ja muuttaa jälleen kerran asetelmia, Kangaspuro pohtii.

"Trump ajaa Yhdysvaltain etujen mukaista linjaa"

Kangaspuro toteaa, että Trump toteuttaa Yhdysvaltain etujen mukaista johdonmukaista linjaa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Trump haluaa päästä kaikista rasitteista eroon Euroopassa.

– Niihin kuuluu se, että hän haluaa päästä mahdollisimman nopeaan, Yhdysvaltojen muotoilemaan rauhansopimukseen sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Kyllähän se koskee yhtälailla Ukrainaa kuin Venäjää.

Mikä hiertää Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä?

Kangaspuro pohtii Trumpin tuoreimman painostuksen mahdollisesti indikoivan, että Venäjä ei ole ollut myötäsukainen niille ehdoille, joita Yhdysvallat on ehdottanut rauhansopimuksen pohjaksi.

– Jos näin on tapahtunut, niin sitten Trump on kääntynyt painostamaan Venäjää, jotta Venäjä hyväksyisi nämä ehdot.

Kangaspuron mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Trumpin välillä viikko sitten tapahtuneen kovaäänisen kiistan jälkimainingeissa on jäänyt vähemmälle huomiolle se, että Yhdysvaloilla ja Venäjällä on monia ristiriitoja rauhanneuvottelujen ulkopuolellakin.

– Mitä Yhdysvallat on ehdottanut sellaista, joka Venäjää ei tyydyttäisi ja miksi Venäjä ei olisi valmis sopimaan? On vaikea sanoa, että mihin tämä menee, ryhtyykö Yhdysvallat toimenpiteisiin ja kuinka pitkälle Venäjä on valmis menemään.

Kangaspuro huomauttaa, että sotatantereella Venäjä on niskan päällä.

– Venäjällä on varmasti omasta mielestään enemmän liikkumatilaa, koska se on niskan päällä (Ukrainasta) tässä sodassa. Mitä pidemmälle nykyinen tilanne jatkuu sotimisessa sen enemmän Venäjä saa etua tulevaan neuvottelupöytään.

Kangaspuron mukaan Venäjän tavoite on ajaa ukrainalaiset joukot pois Kurskin alueelta, ennen kuin neuvottelupöytään mennään.

Samaan aikaan on hankalaa kasvattaa sanktioita ilman, että länsi riskeeraisi ampumista omaan nilkkaansa.

– Venäjää kohtaan on jo koko lännen sanktiot voimassa. Niiden nopea kiristäminen, niin että niillä olisi nopea vaikutus Venäjään, ei ole kovin helppo toimenpide. Sinne pitäisi laittaa valtavan paljon voimaa peliin, että ne alkaisivat purra Venäjään.

Kangaspuro arvelee, että pian asiassa ollaan taas viisaampia, kun tulee enemmän tietoa, mistä Trumpin tuoreimmassa painostuksessa on ollut kyse.

