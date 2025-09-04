Presidentti Stubb: Suomi alkaa suunnitella Ukrainan turvatakuisiin osallistumista

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen konkreettisen osallistumisen suunnittelu Ukrainan turvatakuisiin aloitetaan nyt.
Alexander Stubbin mukaan linjaukset Ukrainan turvatakuisiin osallistumisesta sovitaan hallituksen kanssa ja eduskunta on tiiviisti mukana.
Stubb kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa Pariisissa Ranskassa halukkaiden maiden koalition kokouksen jälkeen.
Stubbin mukaan halukkaiden koalitio on sotilaallisen suunnittelun puolesta valmis panemaan toimeen turvatakuut.
Turvatakuiden toimeenpano tapahtuu siinä vaiheessa, kun tulitauko tai rauhansopimus on saatu Ukrainassa aikaan.
Macron: 26 maata sitoutunut lähettämään joukkoja Ukrainaan osana turvatakuita
Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan 26 maata on sitoutunut osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin.
Macronin mukaan maat ovat virallisesti sitoutuneet lähettämään joukkoja Ukrainaan tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta.
Macronin mukaan Yhdysvaltojen tuki viimeistellään seuraavina päivinä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puolestaan, että Ukrainan armeija on keskeisessä asemassa turvatakuissa ja Euroopan johtajat päättävät nyt, millä alueilla kukin maa auttaa.
Costa: Tuetaan maalla, merillä ja ilmassa
Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kertoi Pariisin kokouksen jälkeen Ukrainan liittolaisten yhdistävän voimansa vahvistaakseen Ukrainan turvallisuustakuita maalla, merellä ja ilmassa.
– Samalla jatkamme työtämme painostaaksemme Venäjää uusilla sanktioilla. Venäjän on lopetettava tappaminen heti, Costa sanoi viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä.
Juttu päivittyy.