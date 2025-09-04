Presidentti Stubb: Suomi alkaa suunnitella Ukrainan turvatakuisiin osallistumista

LK Stubb
Alexander Stubb (kuvassa) kertoi Ukrainan turvatakuisiin osallistumisesta tiedotustilaisuudessa Pariisissa Ranskassa halukkaiden maiden koalition kokouksen jälkeen.Lehtikuva
Julkaistu 55 minuuttia sitten(Päivitetty 46 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen konkreettisen osallistumisen suunnittelu Ukrainan turvatakuisiin aloitetaan nyt. 

Alexander Stubbin mukaan linjaukset Ukrainan turvatakuisiin osallistumisesta sovitaan hallituksen kanssa ja eduskunta on tiiviisti mukana.

Stubb kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa Pariisissa Ranskassa halukkaiden maiden koalition kokouksen jälkeen.

Stubbin mukaan halukkaiden koalitio on sotilaallisen suunnittelun puolesta valmis panemaan toimeen turvatakuut.

Turvatakuiden toimeenpano tapahtuu siinä vaiheessa, kun tulitauko tai rauhansopimus on saatu Ukrainassa aikaan.

Macron: 26 maata sitoutunut lähettämään joukkoja Ukrainaan osana turvatakuita

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan 26 maata on sitoutunut osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. 

Macronin mukaan maat ovat virallisesti sitoutuneet lähettämään joukkoja Ukrainaan tukemaan sodanjälkeistä turvallisuutta.

Macronin mukaan Yhdysvaltojen tuki viimeistellään seuraavina päivinä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puolestaan, että Ukrainan armeija on keskeisessä asemassa turvatakuissa ja Euroopan johtajat päättävät nyt, millä alueilla kukin maa auttaa.

Costa: Tuetaan maalla, merillä ja ilmassa

Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kertoi Pariisin kokouksen jälkeen Ukrainan liittolaisten yhdistävän voimansa vahvistaakseen Ukrainan turvallisuustakuita maalla, merellä ja ilmassa. 

– Samalla jatkamme työtämme painostaaksemme Venäjää uusilla sanktioilla. Venäjän on lopetettava tappaminen heti, Costa sanoi viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä.

Juttu päivittyy.

Lisää aiheesta:

Zelenskyi tiedotustilaisuudessa: "Eurooppalaisten asetuotantolinjastojen pitäisi toimia täydellä kapasiteetilla"Viro on valmis lähettämään komppaniallisen rauhanturvaajia UkrainaanUkrainan tukijamaat työstävät turvatakuita tänään etäkokouksessaCNN: Ukrainalle oli tarjottu turvatakuita ilman Naton osallisuuttaRanskan Macron: Venäjän pakotteiden poistamista liian aikaista harkitaStubb osallistuu torstaina Pariisin Ukraina-kokoukseen
Ukrainan sotaAlexander StubbPolitiikkaMaailmanpolitiikkaEurooppaUkrainaRanskaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota