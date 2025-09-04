Stubb tapaa Ukrainaa tukevien maiden johtajia – saadaanko turvatakuista viimein lisää tietoa?

Naton Rutte odottaa pian selkeyttä Euroopan turvatakuista Ukrainalle.

Presidentti Alexander Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevien maiden koalition kokoukseen.

Ranskan ja Britannian isännöimään kokoukseen osallistuu muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi keskiviikkona odottavansa, että Euroopan turvatakuista Ukrainalle saadaan hyvin pian lisää tietoa – mahdollisesti jo tänään torstaina.

– Torstaina on tärkeä tapaaminen, joten odotan, että torstaina tai pian sen jälkeen meillä on selvyys siitä, mitä voimme kollektiivisesti tarjota, Rutte sanoi.

Hän sanoi myös toivovansa, että myös yhdysvaltalaisten osallistumisesta Ukrainan turvaamiseen saadaan pian lisäselvyyttä.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin edustaja taas sanoi tiistaina, että eurooppalaiset ovat keränneet nyt tarpeeksi panoksia kasaan.

– Voimme nyt sanoa amerikkalaisille, että olemme valmiit kantamaan vastuumme, jos amerikkalaiset tekevät oman osuutensa, Macronin kabinetista kerrottiin uutistoimisto AFP:n mukaan.

Tämä viittaa ilmeisesti siihen, että yhdysvaltalaiset joukot tarjoaisivat Euroopalle jonkinlaisen "perälaudan" takuuksi turvatakuihin.

Harva maa halunnut sotilaita Ukrainaan

Ukrainaa tukeva niin sanottu halukkaiden maiden koalitio koostuu noin 30 maasta, jotka haluavat tarjota tukea Ukrainan turvallisuuden takaamiseen mahdollisen rauhansopimuksen jälkeen.

Harva maista on ollut kuitenkaan halukas lähettämään suoraan sotilaita Ukrainaan. Sen sijaan ne ovat olleet valmiita tarjoamaan tukea muilla tavoin, kuten esimerkiksi tiedustelutiedon ja logistisen tuen avulla.

Suomen on kerrottu olevan mukana tavalla tai toisella, mutta myös Suomi on ollut haluton lähettämään sotilaita Ukrainaan. Tämä johtuu etenkin Suomen sijainnista Venäjän rajamaana. Huolena on, että suomalaiset sotilaat voisivat joutua suoraan yhteenottoon venäläisten kanssa Ukrainassa.

Käytännössä rauha Ukrainassa on yhä hyvin kaukana. Yhdysvallat on yrittänyt neuvotella rauhaa Ukrainan ja Venäjän välille, mutta Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välistä tapaamista ei ole saatu järjestettyä.

Samaan aikaan Venäjä on jatkanut voimakkaita iskuja Ukrainaan. Keskiviikon vastaisena yönä maa iski Ukrainaan yli 500 droonilla ja useilla ohjuksilla.

