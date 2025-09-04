FT: USA leikkaamassa tukea Venäjän rajanaapureille – ”Lähettää väärän signaalin Putinille”

Yhdysvallat aikoo lopettaa satojen miljoonien dollarien turvallisuusapuohjelmia Venäjän rajalla oleville eurooppalaisille maille. Näin maa painostaa Eurooppaa maksamaan enemmän omasta puolustuksestaan.

Financial Times uutisoi, että Pentagonin viranomaiset tiedottivat viime viikolla eurooppalaisille diplomaateille, että Yhdysvallat ei enää rahoita ohjelmia, joissa koulutetaan ja varustetaan Itä-Euroopan maiden armeijoita, jotka olisivat etulinjassa mahdollisessa konfliktissa Venäjän kanssa.

Valkoisen talon virkailijan mukaan muutos on linjassa presidentti Donald Trumpin pyrkimysten kanssa ”arvioida ja järjestellä uudelleen” ulkomaanapua.

Tärkeimpiä tuen saajia ovat olleet Viro, Latvia ja Liettua.

Kahden diplomaatin mukaan Euroopan hallitukset ovat hätkähtäneet tiedosta ja yrittäneet saada lisätietoja Washingtonista.

Eurooppalaiset viranomaiset yrittävät selvittää, voidaanko kotimaisella rahoituksella täyttää aukot vai vaikuttavatko Yhdysvaltain antaman tuen leikkaukset Euroopan turvallisuuden kriittisiin osa-alueisiin.

– Jos he ovat julmia, sillä on suuria seurauksia, sanoi yksi diplomaateista Yhdysvaltojen suunnitelmista.

Diplomaatin mukaan Nato kärsisi varmasti, koska osa tukirahoituksesta ohjataan liittokunnan kautta.

Senaatin ulkosuhteiden komitean johtava demokraatti, senaattori Jeanne Shaheen kuvailee leikkauksia ”huonoksi liikkeeksi, joka lähettää täysin väärän signaalin, kun (venäjän presidentti Vladimir) Putin yritetään pakottaa neuvottelupöytään ja estää Venäjän aggressiota."