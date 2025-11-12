Ohjelmistoyritys M-Filesin toimitusjohtaja Antti Nivala muutti viime vuonna Suomeen ja nousi saman tien eniten tienanneiden kymppikärkeen. Hänkin on iloinen veronmaksaja.

Ohjelmistoyhtiö M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala pomppasi yrityksensä omistusjärjestelyjen ansiosta vuoden 2024 verotiedoissa Suomen eniten tienanneiden top-10:een.

Nivala sai viime vuonna yli 17 miljoonaa euroa verotettavaa pääomatuloa. Hänen mukaansa menestyksen takana on sitkeä työ ja vähän onneakin.

Hän muutti neljän Yhdysvaltojen Texasissa vietetyn vuoden jälkeen takaisin Suomeen juuri viime vuonna. Valtion kassa kiitti tästä ratkaisusta.

Verottajan mukaan Nivala sai viime vuonna ansiotuloa noin 780 000 euroa, pääomatuloa yli 17,7 miljoonaa euroa ja maksoi veroja runsaat 6,4 miljoonaa euroa.

Muhkeiden pääomatulojen taustalla oli järjestely, jossa aiemmat pääomasijoittajat myivät enemmistöosuuden M-Filesistä uusille pääomasijoittajille ja samalla myös perustajajoukko myi osan osakkeistaan.

– Se oli minulle tavallaan myös selviö, että jos tällainen yrityskaupan tapainen järjestely tapahtuu, niin on parempi olla silloin Suomessa, jos mahdollista. Minun mielestäni on oikein, että tämän 20 vuoden työn tuloksista myös verot maksetaan Suomeen. Sillä tavalla se on toivottu lopputulos, Nivala kertoo STT:lle.

Nivalan mukaan verotus Yhdysvalloissa on kuitenkin moniulotteisempi asia kuin Suomessa usein kuvitellaan.

– Siellä tietyt verot ovat alemmat, mutta sitten tietyt verot, kuten kiinteistöverot, ovat korkeammat. Ehkä Yhdysvallatkaan ei ole ihan sellainen veroparatiisi, mitä me helposti täältä kuvittelemme. Järjestelmät ovat vain erilaisia.

Onneakin ollut matkalla

Suomi on täynnä ohjelmistoyrityksiä. Mitä tamperelainen M-Files on tehnyt oikein, jotta se on kasvanut nykyiseen kokoluokkaansa?

– Olemme sitä aika sitkeästi tehneet yli 20 vuotta, ja uskoneet siihen, että meillä on parempi tapa hallita tietoa. Helpotamme sillä erityiseti tietotyöläisten arkea, kun dokumentit löytyvät paremmin ja pystyy paremmin vastaamaan compliance- ja vaatimustenmukaisuustarpeisiin. Se kiteytyy siihen pitkäjänteiseen työhön ja omaan asiaan uskomiseen, Nivala analysoi.

– Tietysti kyllähän siinä aika paljon onneakin pitää olla matkan varrella. Olisi voinut mennä pieleenkin varmasti moneen kertaan. Mutta on saatu vuosi vuodelta yritystä koko ajan kasvatettua, ja sillä tavalla siitä on tullut vähitellen varsinkin Suomen mittakaavassa hyvinkin merkittävä, yli 100 miljoonan liikevaihtoa tekevä ohjelmistoyritys. Niitä ei ole vielä suinkaan tarpeeksi Suomessa.

Nivala näkee, että Suomi on yksi maailman parhaista maista perustaa yritys ja kasvattaa yritystä. Positiivisen startup-meiningin lisäksi hän nostaa esiin Suomen hyvät turvaverkot.

– Siinä mielessä yrittäjäriskin ottaminen on turvallisempaa. Jos ei onnistu, siinä ei käy niin huonosti kuin vaikka Yhdysvalloissa voi käydä, että voi pudota terveydenhuollon ja kaiken semmoisen ulkopuolelle.

Raha ei päämotivaattori

M-Filesin liikevaihdosta noin kolme neljännestä tulee Suomen ulkopuolelta. Tavoitteena on vähintään nykyisen kasvuvauhdin jatkuminen, mutta nopeammastakin kasvusta haaveillaan. Etenkin Yhdysvaltain markkinoilla olisi Nivalan mukaan vielä tilaa.

– Ei ole mitään syytä, miksi ei voitaisi jatkaa kasvua, jos me vain osaamme tehdä oman työmme siinä hyvin.

Vuonna 1977 syntynyt Nivala kertoo, että suuria tuloja enemmän häntä on koko ajan motivoinut halu kehittää M-Filesin tuotteesta mahdollisimman hyvä ja yrityksestä entistä merkittävämpi.

– Kyllä se motivaatio on koko ajan tullut ennen kaikkea siitä yrittämisestä ja yrityksen kehittämisestä. En ole mitenkään kokenut, että se olisi heikentynyt tässä sitä kautta, että on isoja tuloja realisoitunutkin.

