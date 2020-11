Petri tienasi yli 30 miljoonaa, eikä halunnut peitellä tulojaan – antaa nyt yhden vinkin muille menestyksestä haaveileville

Järvilehto sai ansio- ja pääomatuloa viime vuonna yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Hän on toinen perustajista peliyhtiö Seriouslyssa, joka tunnetaan ötökkäpeli Best Fiendsistä.

– Meidän yrityksessämme uskotaan läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. On tärkeää, että näistä asioista keskustellaan. Avoimuus on positiivinen asia, Järvilehto perustelee ratkaisuaan MTV Uutisille.

Suomessa viime vuosina useita menestystarinoita

– Tämä on hieno esimerkki siitä, miten hyvin koko pelialalla menee tällä hetkellä. Viime vuosina on useita menestystarinoita, Supercell, Rovio, Small Giant. On hienoa, että Seriously on nyt saatu samaan kategoriaan, Järvilehto hehkuttaa.