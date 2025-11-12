Näin Matti Häll, 77, nousi tulolistan kolmoseksi: Närkästyi ruotsalaisten touhuista
Julkaistu 20 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Jyväskyläläinen yrittäjäkonkari tienasi myynnillä kymmeniä miljoonia euroja. Hän oli perustanut Admicomin vuonna 2004.
Suomen suurituloisimpien listalla kolmanneksi nousi ohjelmistoyhtiö Admicomin perustaja Matti Häll, 77, joka myi viime vuonna omistuksensa yhtiöstä. Hällin verotettavat tulot olivat viime vuonna noin 30,8 miljoonaa euroa, mikä koostui lähes kokonaan pääomatuloista.
Matti Häll perusti Admicomin vuonna 2004 muutama vuosi sen jälkeen, kun oli myynyt edellisen yrityksensä, ohjelmistoyhtiö Liinoksen norjalaiselle Vismalle.Lehtikuva
Häll kertoo, että Admicomiin tuli mukaan kehitysporukka Liinoksesta. Hän veti yhtiötä toimitusjohtajana vuoteen 2016 ja hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2021 asti.
Vuonna 2018 Admicom listattiin Helsingin pörssin pienten kasvuyhtiöiden First North -markkinapaikalle.
– Lopulta kun se listattiin, niin ruotsalaiset valtasivat sen, Häll kertoo STT:lle puhelimitse Espanjasta.
– Koin, että he veivät sitä väärään suuntaan. Sitä varten minä sitten luovuin siitä.
Ennen viime vuoden osakemyyntiä Häll omisti Admicomista noin viidesosan.
Rakennusalan ohjelmistoihin erikoistuneen yhtiön liikevaihto oli viime vuonna runsaat 35 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä oli Suomessa ja Virossa yhteensä noin 300.
Suomessa haasteena pieni kotimarkkina
Häll oli jo ennen Admicomia vienyt pörssiin toisen perustamansa yrityksen eli Liinoksen. Hänen mukaansa uuden yrityksen kasvattaminen pörssiyhtiöksi ei ole "kummoisempaa hommaa", jos perusliiketoimintaosaaminen on olemassa.
– First North on aika kevyt homma nyt. Ei siinä tarvitse kuin että peruspalikat ovat kunnossa ja kohdallaan, Häll sanoo.
Suomessa haasteena on kuitenkin hänen mukaansa se, että kotimarkkina on niin pieni. Euroopassa yritysten kasvamista hankaloittaa se, että eri maissa on eri säännöt ja eri kieli. Euroopassa kasvun esteet ovat Hällin mielestä suuria, kun verrataan Yhdysvaltoihin.
– Täällä EU:ssa ei pääse kuin oikeastaan maakohtaisesti kasvamaan.
Häll asuu Jyväskylässä mutta viettää paljon aikaa Espanjassa. Hän kertoo olevansa edelleen mukana useammassa pk-yrityksessä.
– Kyllä päivittäin aina tekemistä löytyy, Häll sanoo.