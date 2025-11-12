Juuri nyt Avaa

Suomen suurituloisimpien listalla kolmanneksi nousi ohjelmistoyhtiö Admicomin perustaja Matti Häll, 77, joka myi viime vuonna omistuksensa yhtiöstä. Hällin verotettavat tulot olivat viime vuonna noin 30,8 miljoonaa euroa, mikä koostui lähes kokonaan pääomatuloista.

Jyväskyläläinen yrittäjäkonkari tienasi myynnillä kymmeniä miljoonia euroja. Hän oli perustanut Admicomin vuonna 2004.

Matti Häll perusti Admicomin vuonna 2004 muutama vuosi sen jälkeen, kun oli myynyt edellisen yrityksensä, ohjelmistoyhtiö Liinoksen norjalaiselle Vismalle. Lehtikuva

Häll kertoo, että Admicomiin tuli mukaan kehitysporukka Liinoksesta. Hän veti yhtiötä toimitusjohtajana vuoteen 2016 ja hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2021 asti.

– Koin, että he veivät sitä väärään suuntaan. Sitä varten minä sitten luovuin siitä.

Ennen viime vuoden osakemyyntiä Häll omisti Admicomista noin viidesosan.

Rakennusalan ohjelmistoihin erikoistuneen yhtiön liikevaihto oli viime vuonna runsaat 35 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä oli Suomessa ja Virossa yhteensä noin 300.

Suomessa haasteena pieni kotimarkkina

Häll oli jo ennen Admicomia vienyt pörssiin toisen perustamansa yrityksen eli Liinoksen. Hänen mukaansa uuden yrityksen kasvattaminen pörssiyhtiöksi ei ole "kummoisempaa hommaa", jos perusliiketoimintaosaaminen on olemassa.