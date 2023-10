Maajussi-Jani tekee sisältöä Onlyfansiin: "Ei se tilaajaa kylmäksi jätä"

– En ole tiliäni jakanut mihinkään sosiaaliseen mediaan. Olen lähinnä heittänyt siitä kavereiden kanssa läppää. Se on ollut vähän kuin julkinen salaisuus. Mutta nyt olen laittanut tilini linkin Instagramiin. Siinä on sellainen ajatus takana, että se on työ siinä missä mikä tahansa muukin. Olen omanlaiseni taiteilijaihminen, joten näen sen seksuaalisena taiteen muotona.

Janin äiti Onlyfansista: ”Anna provikat, jos miljonääriksi tuut”

Jani on käynyt alustalla myös syvällisiä keskusteluja ihmisten kanssa ja on iloinen, että voi Onlyfansin kautta olla tukena.

– Olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka eivät voi avoimesti toteuttaa seksuaalisuuttaan lähipiirissään. Eräs sanoikin, että kynnys jutella on sitä kautta paljon pienempi. Olen tuottaja ja hän on tilaaja, niin meidän välillämme on vaitiolovelvollisuus. Se on turvallinen paikka tilaajille, jotka eivät voi avoimesti olla omia itsejään. Haluan tuottaa tilaajilleni hyvän kokemuksen ja olon, että heistä on välitetty.