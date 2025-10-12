Hytissä tulee uni yhtä hyvin kuin kotona, kertoo rekkaa neljä vuosikymmentä ajanut ammattikuski.

Nykyaikaisesta rekka-autosta löytyy sama nykyaikainen teknologia kuin henkilöautostakin, kertoo kuljettaja Timo Nurminen.

Nurmisen kulkupelistä löytyy kuskin turvaksi muun muassa kaistavahti, hätäjarrutusjärjestelmä ja ennakoiva vakionopeudensäädin.

Rekan taustapelit on korvattu kameroilla, joista on näkyvyyden kannalta suuri etu.

– Isoista peileistä jää iso katvealue, jolloin pitää risteyksessä katsoa tosi tarkkaan, että siellä ei ole peilin takana autoja, Nurminen toteaa.

Sänky mahdollistaa unet

Nurminen viettää autossaan päivittäin keskimäärin kymmenen tuntia. Sen vuoksi hytistä on löydyttävä esimerkiksi mikroaaltouuni ja kahvinkeitin.

Rekan hytistä löytyy myös sänky, silä välillä pitkät ajoreitit vaativat yöpymistä matkan varrella.

Nurminen kertoo nukkuvansa hyvin autossa, sillä on tottunut siihen.

– Ihan yhtä hyvät [unet] tulee kuin kotona, jollei paremmatkin, Nurminen vakuuttaa.

Katso videolta, millaisissa olosuhteissa rekkakuski viettää yönsä autossaan!