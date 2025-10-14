Jäteauton kuljettaja sai sakot ajettuaan kiskobussin eteen Nurmeksessa viime vuoden elokuussa.

Jäteauton kuljettaja oli pysäyttänyt STOP-merkin eteen tasoristeyksessä ja tämän jälkeen jatkanut matkaa tasoristeyksen yli. Hän ei ollut kuitenkaan huomannut 80 kilometrin tuntinopeudella lähestyvää junaa, joka rysäytti auton oikeaan takaosaan.

Jäteauton kuljettaja loukkaantui turmassa vakavasti.

Kuljettaja kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän kertoi ajaneensa huolellisesti ja varovaisesti, mutta ei siitä huolimatta ollut nähnyt tulevaa junaa.

Oikeus katsoi toisin. Vaikka junan havaitsemista vaikeuttivat oikeuden mukaan tasoristeyksen profiili, kasvillisuus ja jäteauton ohjaamon ajoesteet, oli se kuljettajalle tuttu ja näkyvyyteen liittyvät seikat hänen tiedossaan. Siksi oikeus katsoi kuljettajan toimineen huolimattomasti.

Mies tuomittiin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

