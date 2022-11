Amerikkalainen eläinlääkäri nimesi koirarodut, joita ei hankkisi: "Älä ota tällaista ilman kunnon harkintaa"

Amerikkalainen eläinlääkäri Whitney Terrell kertoi TikTokissa näkemyksensä siitä, mitkä ovat viisi parasta ja viisi huonointa koirarotua. Etenkin video koirista, joita hän ei valitsisi, on herättänyt huomiota, kertoo New York Post .

Näitä koiria eläinlääkäri ei itse hankkisi

Kolmanneksi hän nostaa mopsit, shih tzut, bostoninterrierit ja muut lyttykuonoiset koirat. Hän sanoo, että niillä on hengitysvaikeuksia, allergioita ja muita vaivoja.

Tietyt koirat tarvitsevat paljon koulutusta, eläinlääkäri muistuttaa

Toiselle sijalle listauksella tulevat saksanpaimenkoirat ja belgianpaimenkoirat. Niissä on hänen mukaansa oikein paljon potentiaalia ja niistä voi tulla hyviä poliisi- tai pelastuskoiria, mutta 95 prosenttia hänen klinikalleen tulevista näiden koirarotujen edustajista haluavat vain purra, koska ne eivät ole kunnolla koulutettuja.

Huonoimpien ykkösenä goldendoodle

Terrellin listauksen ykkössijalle päätyi sekarotuinen goldendoodle. Hänen mukaansa heidän klinikallaan on nähty joitain erittäin aggressiivia yksilöitä. Lisäksi ne voivat olla todella hyperaktiivisia eivätkä pysty olemaan hetkeäkään aloillaan ja niiden trimmaaminen maksaa.

Terrellin videolle on kertynyt yli seitsemän miljoonaa katsojakertaa. New York Postin mukaan listaus herätti kiivasta keskustelua. Tällä hetkellä videon kommentit on poistettu käytöstä.