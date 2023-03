Oletko ennen nähnyt Finnegan-pennun kaltaista koiraa? Tältä näyttää berninpaimenkoiran ja kultaisennoutajan risteytys

Koiranpentu nimeltä Finnegan syntyi omistajansa mukaan vahinkopentueeseen. Yhdysvaltojen Oregonissa asuva Erin Brach kertoo Newsweekille , että Finneganin emo on 27-kiloinen kultainennoutaja ja isä 50-kiloinen berninpaimenkoira, se on siis niin kutsuttu "golden mountain dog", vapaasti käännettynä siis kultainen paimenkoira.

"Suloisin koira ikinä"

Videota on katsottu 2,4 miljoonaa kertaa.

– Tuo ei ole kultainen paimenkoira, se on 100-prosenttisen puhdasrotuinen hyvä poika, kommentoi eräs.

– Tämä on hitto suloisin koira ikinä! Pitäisi olla laitonta, että koira on näin suloinen, totesi kolmas.

Omistaja on kuullut myös toisenlaisia kommentteja. Brach kertoo Newsweekille, että joitain ihmisiä Finneganin rotu paheksuttaa ja rotujen risteytyksestä on tehty paljon vääriä oletuksia. Brach kertoo, että perheessä on Finneganin lisäksi toinenkin kultainen paimenkoira ja molemmat koirat ovat lempeitä ja ystävällisiä kaikille.