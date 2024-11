Älypuhelinten vapaa-ajankäytöstä on annettu uudet ohjeistukset. Asiantuntijat huomauttavat vuoden 2007 jälkeen syntyneiden olevan erityisessä riskissä.

Aivoliiton kansallinen aivoterveysohjelma on antanut suositukset älypuhelimen vapaa-ajankäytöstä erityisesti lapsille ja nuorille.

Suositusten tekoon osallistuivat muun muassa erikoislääkäri ja tutkimusjohtaja Silja Kosola Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta sekä neuropsykologi ja kasvatustieteen professori Nina Sajaniemi Itä-Suomen yliopistosta. Kosola ja Sajaniemi kertovat, että erityisen huolen kohteena ovat vuoden 2007 jälkeen syntyneet lapset.

– Silloin tuli iPhone, ja sen jälkeen algoritmit alkoivat kilpailla ihmisten huomioista, Sajaniemi selittää.

Kosola kertoo, että noin vuosina 2015–2016 algoritmejä kehitettiin edelleen yhä koukuttavimmiksi.

– [Vuonna] 2007 syntyneet ovat olleet silloin pieniä alakoululaisia. Eli jos heillä on ollut se puhelin, niin he ovat olleet alusta lähtien ikään kuin sen armoilla. Ja tämä näkyy nyt kautta kehittyneiden maiden. Samaan aikaan oppimistulokset ovat OECD-maissa heikentyneet, nuorten mielenterveys on heikentynyt, erityisesti ahdistuneisuusoireet ja siihen liittyvät häiriöt, kuten sosiaalisten tilanteiden pelko ja syömishäiriöt, ovat lisääntyneet merkittävästi, Kosola kertoo.

Jos vuonna 2007 syntynyt lapsi on kasvanut kännykkä kädessä, mitä asialle kannattaa nyt tehdä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

Tällaiset ovat uudet ohjeistukset

Uusissa ohjeistuksissa älylaitteita ei suositella alle 2-vuotiaille ollenkaan. Aikuistenkin tulisi välttää älypuhelimen käyttöä pikkulapsen ollessa hereillä. 2–6-vuotiaille suositellaan ruutuaikaa maksimissaan tunti päivässä ikätasolle sopivasti.

Älypuhelimen hankintaa lapsille suositellaan venytettäväksi ainakin yläkouluikään ja somealustojen käyttöä 15–16-vuoden ikään asti.

Aivoliitto suosittelee, että nuoret ja aikuiset viettävät älypuhelimilla korkeintaan 2–3 tuntia päivässä. Lisäksi älypuhelimen jatkuvaa availua pitäisi välttää, sillä tiedetään, että jatkuvat keskeytykset kuormittavat aivoja.

Nukkumaan mennessä älypuhelinta ei tarvita. Vanhemmat voivat näyttää esimerkkiä ja koota koko perheen älypuhelimet illalla "puhelinparkkiin". Puhelimet tulee kuitenkin ladata valvotusti päiväsaikaan. Puhelimen lataaminen yöllä voi olla vaarallista.

– On ihan eri asia sanoa, että "nyt tuot sen puhelimen pois", kuin se, että "nyt me kaikki laitamme puhelimet yöksi pois". Ja se yöunen vaaliminen on yksi avain tässä, koska tiedetään myöskin, että jos ihminen nukkuu liian vähän, niin maailma alkaa näyttää synkältä ja vaikealta, tehtävät alkavat tuntua raskaammilta kuin, mitä ne olisivat, jos olisi nukkunut hyvin, Kosola toteaa.

Kosolan mukaan puolet Suomen yläkoululaisista nukkuu liian vähän.

