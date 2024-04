Asiantuntija ei antaisi älypuhelinta alle 13-vuotiaalle – "Ei ole mitään syytä..."

Sosiaalipsykologi Jonathan Haidt ei antaisi älypuhelinta alle 16-vuotiaalle. CNN:n haastattelema Haidt on kirjoittanut näkemyksistään myös kirjan, jossa toteaa, että niin sanottu nykyaikainen lapsuus ilmiöineen aiheuttaa jo ongelmia esimerkiksi nuorten mielenterveyteen.

"Ei somea ennen 16. ikävuotta"

Haidtin mukaan aiemmin leikkimiseen pohjautunut lapsuus on kadonnut; tilalle on tullut teknologisia ratkaisuja, jotka eivät aina suinkaan paranna elämää. Haidt myös uskoo, että amerikkalaisvanhemmat ylisuojelevat lapsiaan tosimaailmassa, mutta samalla alisuojelevat heiltä nettimaailmassa.

The Guardian - lehden Sophie McBain huomauttaa, ettei kaikkea voi syytää puhelinten niskaan; nuorilla nimittäin on paljon syitä kokea ahdistusta nykymaailmassa. McBainin mukaan teini-ikäiset voivat esimerkiksi ahdistua maailman tilasta, jota uutisoidaan netissä vuorokauden ympäri. Pelkkää somea ongelmista ei siis voi syyttää.

Sovellukset on myös suunniteltu koukuttamaan eikä "koukuttavista algoritmeista" ja niiden toimivuudesta voikaan syyttää yksittäistä käyttäjää .

"Ei mitään syytä" puhelimille koulussa

– Ei ole mitään syytä antaa lasten pitää suurinta mahdollista koskaan keksimäämme häiriötekijää taskuissaan koulutuntien aikana. Jos lapsilla on puhelimet, he viestittelevät tunnin aikana ja heidän huomionsa on puhelimessa, Haidt napauttaa.