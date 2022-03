Aleksandr Bolshunov mukana Vladimir Putinin propagandashow'ssa – tämä yksityiskohta herätti huomiota

Luzhnikin stadionilla järjestetyssä tapahtumassa juhlittiin Krimin miehityksen kahdeksatta vuosipäivää ja paikan päälle oli saapunut kymmeniätuhansia ihmisiä. BBC:n toimittaja Will Vernon kertoi Twitterissä, että osaa katsojista olisi painostettu osallistumaan.

– Siitä tulee vain spekulaatiota, että tekikö hän tietoisen valinnan. Hän on joka tapauksessa paikalla ja se on jo merkki siitä, että hän on mukana PR-koneistossa, Grönn sanoi NRK:lle.