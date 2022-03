Aleksandr Bolshunovin julkaisu sai ruotsalaistähden suivaantumaan – "Oliko se kannanotto?"

View this post on Instagram

Venäläisurheilijat on suljettu maastohiihdossa ja lähes kaikissa muissa lajeissa ulos loppukauden kilpailuista, mitä venäläisurheilijat ovat kritisoineet. Venäjän olympiakomitean viestijoukkueen kultaan Pekingin olympiaviestissä ankkuroinut Veronika Stepanova piti päätöstä epäoikeudenmukaisena. Maailmancupin kokonaiskilpailun voittava Natalija Neprjajeva puolestaan suomi kovin sanoin Venäjän joukkueen sulkemista viime hetkellä Pekingin paralympialaisista.

Burmanin mielestä venäläisurheilijoiden sulkeminen ulos kilpailuista on välttämätöntä vallitsevassa tilanteessa.

– Ymmärrän, että he tuntevat olonsa hyljeksityiksi, mutta samalla... Minusta Venäjää vastaan täytyy käyttää niin kovia toimia kuin mahdollista. On hirvittävää, mitä he tekevät, Burman sanoi.