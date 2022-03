Hiihtopomolta kovaa vihjailua Aleksandr Bolshunovista

– Tämä on monimutkaista. Venäjän ja meidän kulttuurilliset erot ovat suuria. Meillä ei ole sama tausta. Tässä on monia tekijöitä, heillä ei ole täyttä vapautta. Emme tiedä, mitä venäläisurheilijat saavat ja mitä eivät saa tehdä. Toivon, että maastohiihdon maailmancup on paikka, jossa kokoamme ihmiset yhteen, emmekä erottele heitä, Mignerey kertoi.