Alaskassa ei päästy sopimukseen, mutta mitä tekee Kiina? – "Pahinta olisi kasvojen menetys"

Kiinalla olisi halutessaan käsissään avaimet rauhaan Ukrainassa, sanoo Risto E. J. Penttilä.

Kahden suurvallan presidenttien neuvottelut Alaskassa päättyivät tuloksettomina, mutta mikä tässä kaikessa on Kiinan rooli?

Presidentti Alexander Stubb sanoi heinäkuun lopussa Fox Newsin haastattelussa, että ainoa henkilö, jota Venäjän presidentti Vladimir Putin kuuntelee, on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Todennäköisesti Putin kuuntelee kuitenkin vieläkin herkemmällä korvalla Kiinan presidentti Xi Jinpingiä.

Kansainvälisen politiikan asiatuntija Risto E. J. Penttilän mukaan Kiinalla olisi halutessaan käsissään avaimet rauhaan, mutta toisaalta nykyinenkin tilanne sopii sille hyvin.

Penttilä sanoo, että Kiina haluaa kääntää huomion pois Taiwanista ja Aasiasta.

– Jos Ukrainan tilannetta ei saada ratkaistua, niin se viivyttää Yhdysvaltain strategisen painopisteen siirtoa Aasiaan, ja sehän on mannaa Kiinalle.

Hän kuitenkin arvioi, että Kiina haluaisi ison diilin Yhdysvaltojen kanssa. Käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ottaisi etäisyyttä Taiwaniin.

– Ei niin, että saatte vallata sen tuosta noin vaan, vaan pikkuhiljaa hivuttaminen Taiwanissa voisi jatkua. Palkkioksi siitä Yhdysvallat ja Kiina tekisivät sopimuksen tariffeista.

Penttilä näkee kaksi tietä rauhaan Ukrainassa. Numero yksi on se, että Yhdysvallat panee taloudellisia pakotteita, joko suoria tai epäsuoria, Intialle, Kiinalle ja muille maille, jotka ostavat öljyä Venäjältä.

– Se kyllä pakottaisi Venäjän tulitaukoon jollain aikavälillä.

Toinen keino on, että Kiina painostaa Venäjän tulitaukoon. Ja tähän Kiinalla on lukuisia keinoja. Yhtenä esimerkkinä Penttilä mainitsee koko teknologisen yhteistyön maiden välillä.

– Kaikki siviiliteknologia, joka on itseasiassa kaksikäyttöteknologiaa, jota Venäjä käyttää sodassa. Kiina on myös Venäjän tärkein kauppakumppani.

Penttilä lisää, että jos Kiina jättäisi Venäjän yksin, niin sillä ei olisi mitään mahdollisuuksia jatkaa sotaa.

Penttilä ei kuitenkaan usko, että presidentti Xi Jinping alkaisi julkisesti käymään neuvotteluja rauhasta tai edes tulitauosta.

– Kaikkein pahinta olisi kasvojen menetys. Alaskan tapaaminen olisi ollut Xille kauhea kasvojen menetys. Kutsutaan paikalle, mutta mitään ei saada aikaiseksi.

Heinäkuussa Kiinan ulkoministeri Wang Yi kertoi, että Kiina ei voi hyväksyä tilannetta, jossa Venäjä häviäisi sotansa Ukrainassa. Ulkoministeri kertoi asiasta Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Kaja Kallakselle diplomaattien tapaamisessa.