Kiina voisi herkästi hylätä Putinin, jos Venäjän kohtalo olisi vain taloudesta kiinni, asiantuntija arvioi.

Kun Yhdysvaltojen ja Kiinan presidentit Donald Trump ja Xi Jinping tapaavat torstaina Etelä-Koreassa, on Venäjän presidentin Vladimir Putinin syytä olla huolissaan bussin alle joutumisesta.

Kansainvälisen politiikan suuresta kuvasta muistuttaa Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.

– Kiinalla on valtavat taloudelliset houkutukset heittää Putin bussin alle, jos Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota sitä vaatii, Kangaspuro sanoo MTV Uutisille puhelimitse.

Vaikka sota Ukrainassa on lähentänyt Kiinaa ja Venäjää, on Valkoinen talo rahallisesti mitattuna huomattavasti Kremliä merkittävämpi kumppani Pekingille, muistuttaa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Timo Vuori.

Kiina ei ole löytänyt viime vuosina talouskasvua sisämarkkinoilta, Vuori sanoo, joten ongelma on merkittävä, jos Yhdysvaltojen tai Euroopan markkinat sulkeutuvat kiinalaistuotteilta.

– Kiinan talouskasvu ei voi perustua Putinilta öljyn ostamiseen. Kiina tarvitsee Putinilta energiaa, mutta Yhdysvallat ja Eurooppa ovat silti tärkeämpiä, Vuori sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

– Putin varmasti joutuu miettimään ja jännittämään, silmukka kiristyy. Kiina on aina tasapainoillut Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Xi joutuu miettimään, kumman hän uhraa, hän jatkaa.

Presidentit Trump ja Xi vuonna 2017. AFP / Lehtikuva

Venäjän talous on kestänyt länsipakotteet tähän mennessä odotettua paremmin, joskin Suomen Pankin arvion mukaan Venäjän talouden kasvu hiipuu ja elää lähinnä sotatalouden varassa.

Uusin ongelma ovat Yhdysvaltojen määräämät pakotteet Venäjän kahdelle öljyjätille ja niiden tytäryhtiöille.

Jopa Putin myönsi, ettei uusista pakotteista selvitä pelkällä olankohautuksella. Lisäksi Trumpin ja Putinin jo kertaalleen sovittu tapaaminen Budapestissä peruuntui Valkoisen talon aloitteesta.

– Tämä on selvästi hätkähdyttänyt Venäjää, joka lähetti neuvottelijansa Yhdysvaltoihin. Saa nähdä, löytyykö sieltä taas uuden diilin aineksia, Kangaspuro sanoo.

Putin ja Xi syyskuussa 2025. Kiina on sanonut, ettei Venäjä voi hävitä hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Venäjä taloutta tärkeämpi

Vaikka Kiinalle talous on tärkeä, ei se ole kansainvälisessä politiikassa kaikki kaikessa, Kangaspuro sanoo.

– Kiinalla on muitakin intressejä. Venäjän energia- ja talousyhteistyön Kiina voi korvata ilman suurempia ongelmia muiden kanssa, hän muistuttaa.

– Geopolitiikassa Kiina kuitenkin tietää hyvin Yhdysvaltojen yritykset padota Kiinan kehitys ja nousu, Kangaspuro jatkaa.

Xi on julkisestikin todennut Kiinan havittelevat moninapaista maailmanjärjestystä, jossa Yhdysvallat ei pysty sanelemaan sääntöjä mielensä mukaisesti.

– Tähän tarvitaan Venäjää. Venäjä on Kiinalle hyödyllinen liittolainen, jolta se saa nyt ensimmäistä kertaa korkean tason sotilasteknologiaa. Uskon, että Kiina katsoo useampienkin Yhdysvastojen presidentinvaalien ohitse tulevaisuuteen, Kangaspuro arvioi.

Muutaman vuoden taloudelliset edut painavat täten Kiinalle vähemmän kuin se Pekingin julkilausuma seikka, ettei Venäjä voi Kiinan näkökulmasta hävitä sotaansa Ukrainassa.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijat ovat olleet pitkään samaa mieltä kuin presidentti Alexander Stubb siitä, että Xi voisi käytännössä lopettaa Venäjän hyökkäyssodan yhdellä puhelinsoitolla Kremliin, sillä niin tärkeää on Kiinan tuki Putinille.

Trump aloitti kauppasodan toisella presidenttikaudellaan rajuilla tulleilla. Nyt Yhdysvallat ja Kiina etsivät kuumeisesti vähintään väliaikaista sopua. AFP / Lehtikuva

"Myrsky tuli ja meni"

Kiina on saanut strategiansa onnistumisesta myönteisiä ensimerkkejä.

Presidentti Trump ei ole toisella presidenttikaudellaan pystynyt sanelemaan Kiina-kaupan pelisääntöjä uuteen uskoon haluamallaan tavalla, vaan on joutunut tekemään myönnytyksiä.

Tähän on vaikuttanut erityisesti Yhdysvaltojen riippuvuus harvinaisista mineraaleista, joita tarvitaan liki kaikkiin elektroniin laitteisiin. Kiina hallitsee jopa 70 prosenttia joidenkin mineraalien markkinoista.

Pekingin kasvaneesta voimasta saatiin näyte lokakuussa, kun Kiina asetti satamaksuja yhdysvaltalaisille laivoille. Kostoksi Trump antoi ymmärtää, että hän peruu Xi-tapaamisensa. Toisin kuitenkin kävi ja presidentit kättelevät torstaina.

Kiinan katsotaankin päätelleen, että se kestää kauppasotaa Yhdysvaltoja paremmin. Arvion on esittänyt muun muassa Stimson Centerin Kiina-ohjelman johtaja Yun Sun yhdysvaltalaisessa Foreign Affairs -lehdessä elokuussa.

– Myrsky tuli ja meni. Se jätti kiinalaisille poliitikoille tunteen, ettei heillä on kauppasuhteissa paljon enemmän voimaa ja vipuvartta Yhdysvaltoihin nähden kuin aiemmin kuviteltiin, Yun Sun kirjoitti.

Xi ei luota muita enempää Trumpin linjan pitävyyteen, Kangaspuro sanoo.AFP / Lehtikuva

Aika pelastaa kasvot

Elinkeinoelämän keskusliiton Vuoren mukaan Yhdysvallat ja Kiina hakevat nyt jonkinlaista välirauhaa tai jopa pysyvää rauhaa kauppasotaansa.

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen valtionvarainministeri Scott Bessent kuvaili kaksipäiväisiä kauppaneuvotteluita Kiinan kanssa hyvin onnistuneiksi.

Bessentin mukaan maat ovat löytäneet "alustavan yhteisymmärryksen".

– Yhdysvaltojen valtionvarainministerin kommentit ovat sen luonteisia, että todennäköisesti Xi ja Trump vain torstaina toteavat, että kaksi suurvaltaa sopivat kauppakiistoista ja mennään eteenpäin, Vuori arvioi puhelimitse.

Välirauha näyttää tällä hetkellä pysyvää sopimusta todennäköisemmältä, sillä Bessent vihjasi uuden sovun lykkäävän raskaita tulleja ensi vuoden marraskuulle.

Xi ja Trump ovat alustavasti sopineet tiivistävänsä maiden välistä yhteydenpitoa. Trumpin on määrä vierailla Kiinassa ensi vuoden alussa, jonka jälkeen Xi tekisi vuoden 2026 kuluessa vastavierailun Yhdysvaltoihin.

– Sekä Kiina että Yhdysvallat ovat todenneet, että keskinäiset riippuvuudet ovat suuret ja osapuolet vain satuttavat toisiaan. Nyt halutaan ratkaisu, jossa molemmat voivat pelastaa kasvonsa ja sanoa omilleen, että katsokaa, mitä saimme aikaiseksi, Vuori sanoo.

