Miksi Venäjä saa vain porkkanaa, ja mikä EU:n toimi auttaisi Ukrainaa aidosti? Näin Risto E. J. Penttilä arvioi

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan EU:n pitäisi ottaa tiukka kanta Venäjältä jäädytettyihin varoihin, jotta se voisi aidosti auttaa Ukrainaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo Ukrainan olevan valmis neuvottelemaan rauhasta niin pian kuin mahdollista.

Zelenskyi myös sanoo allekirjoittavansa Yhdysvaltojen kanssa mineraalisopimuksen, jota hän pitää askeleena kohti turvatakuita.

Eri yhdysvaltalaislähteiden mukaan allekirjoittaminen saattaa tapahtua jo keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.

Ei ennenkuulumatonta

MTV:n kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä sanoo, että vastakkainasettelu ei ole ennenkuulumaton maailmanhistoriassa.

– Suomi oli samassa tilanteessa maaliskuussa 1940 talvisodan jälkeen ja jälleen jatkosodan jälkeen. Suuret sanelevat, pienet joutuvat mukautumaan, Penttilä kommentoi Kymmenen uutisissa.

Jos USA vetää uhkauksensa mukaan aseavun kokonaan pois Ukrainalta, muutos olisi Penttilän mukaan "180 astetta" maan ulkopoliittiseen linjaan.

– Vanha liittolainen, jota on tuettu ihan hirvittävän paljon, jäisi oman onnensa nojaan. Silloin oltaisi ratkaisevassa tilanteessa Ukrainan kannalta. Turvaton tulevaisuus olisi Ukrainalla edessä.

Penttilän mukaan se, että USA ottaisi satelliittiavun Ukrainalta, näkyisi saman tien.

– Muuten asiantuntijat ovat arvioineet, että kesään saakka Ukraina pystyisi pitämään pintansa. Todennäköistä on, että Venäjä ryhtyisi suurhyökkäykseen. Kyllä tiukat paikat olisivat edessä jo kuukausien sisällä.

Miksi Venäjä saa vain porkkanaa?

Miksi USA ei sitten vaadi Venäjältä mitään, kaikilta muilta kyllä?

– Mielelläni selittäisin, jos osasin, Penttilä toteaa.

– Venäjälle on tässä tarjottu vain porkkanaa ja pelkkää keppiä Ukrainalle. Taustalla on varmasti se, että Trump uskoo maailmaan, jossa vahvat johtajat, joilla on ydinaseita, sanelevat ehdot muille. Ukraina on ollut liian itsepäinen eikä ole mukautunut tähän maailmankuvaan, ja nyt sitä rangaistaan.

Tämä EU:n pitäisi tehdä

EU-johtajat pitävät huippukokouksen tilanteesta torstaina Brysselissä.

Sellainen toimi tai päätös, joka aidosti vaikuttaisi Ukrainan asiaan nyt, olisi Penttilän mukaan se, että Venäjältä jäädytetyt 300 miljardin varat otettaisiin käyttöön niin, että niillä ostettaisiin aseita Ukrainalle – ja mielellään Yhdysvalloista.

– Silloin olisi Yhdysvallat tyytyväinen. Sillä olisi merkitystä sodankäyntiin.