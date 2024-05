Alalla 20 vuotta toiminut Erkki kertoo, miten korona-aika vaikutti leirintämatkailuun – "Piti melkein panna kädet ristiin, että nuo selviävät"

– Tällä hetkellä liikkeellä vielä on niin sanottua elämäntapakaravaanaria, eli ihmisiä, jotka ovat 20 vuotta sitten olleet teillä ja ovat edelleen, Kokkola Campingin Erkki Ahtiainen kuvaa.

Ahtiaisen mittariin kilahtaa tänä vuonna 60 ikävuotta. Hän on ollut töissä matkailualalla 1980–1990-luvun vaihteesta ja leirintäalueilla vuodesta 2005. Haastattelun tekoaikaan hän on juuri jäänyt pois Kokkola-camping leirintäalueen yrittäjyydestä, ja kesästä 2024 lähtien alueesta vastaa uusi yrittäjä.

Nykyasiakkaat ovat "vain vanhenneet 20 vuotta"

– He ovat vain vanhenneet 20 vuotta, Ahtiainen naurahtaa.

– On kyse sitten kauppa- tai kampaamokäynnistä, sitä mieltyy tiettyihin paikkoihin. Jos ihmisten reitti suuntautuu joka kesä vähän samaan suuntaan, pysähdytään tietyissä paikoissa. Merkittävästi on ihmisiä, jotka ovat käyneet varmaan 15 vuoden ajan joka kesä. Saattaa olla vaikkapa on Kokkolasta lähtöisin ja käy kesällä sukuloimassa.