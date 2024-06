Lomamatkalle matkailuautolla? Muista Erkin vinkit: "Siitä saattaa tulla pikkuisen erimielisyyksiä"

Ihminen on tapojensa orja, ja myös leirintäalueella aina samalle paikalle pääseminen saattaa olla kynnyskysymys. Varsinkaan kesäloma-aikana ennakkovarauksia ei välttämättä oteta.

– Kun tuttavapariskuntia tulee, emme hyväksy sitä, että kaverille varataan etukäteen paikkaa, varsinkaan heinäkuussa, kun on tiukkaa. Jos se kaveri sitten päätyykin vaikkapa kolmen vaunun päähän, joskus tuntuu, että se on ihan maailmanloppu. Pitäisi päästä ihan vierekkäin, Kokkola Campingin Erkki Ahtiainen kuvaa.

Ohjeiden kuunteleminen kannattaa

– Jokainen leirintäalue toimii omalla tavallaan ja kun pitkäaikaiselle karavaanariharrastajalle yrittää kertoa juuri tämän paikan faktoja, hän on suurin piirtein toinen jalka ovenraossa koko ajan. Varsinkin, jos meillä on nuoria kesätyöntekijöitä, vastaus ohjeisiin saattaa olla "kuulepas, tyttö, olen 30 vuotta tätä hommaa tehnyt, ei kannata mulle opettaa", Ahtiainen huokaa.

– Ja kun itse menen sitten vähän ajan päästä katsomaan, niin yksikkö on parkkeerattu täysin ohjeiden vastaisesti. Kun tästä huomauttaa, niin sitten sanotaan, että ei siellä respassa mitään sanottu.

"Ei leirintäalue ole oma mökki oman järven rannassa"

– Joku kertoi nähneensä nettisivulla juttua siitä, miten hieno paikka on Kokkolassa: joka nurkalla on kemiallisen vessan tyhjennyspaikka. Huoltorakennuksen nurkissa oli siis sadevesikaivot. Siinä piti äkkiä alkaa ruuvata kansia kiinni! Ja silti niitä välillä revittiin auki, Ahtiainen sanoo.

– Meillekin tulee jatkuvasti ensikertalaisia, joilla ei välttämättä ole tietoa perusasioista, kuten miten matkailuvaunu parkkeerataan. Täällä myös ollaan suhteellisen lähekkäin, kannattaa valmistuttua siihen. Ei leirintäalue ole oma mökki oman järven rannassa, siinä on naapuria ympärillä, eikä heistä pääse kovin kauas varsinkaan heinäkuussa, kun vähän joka paikka on täynnä, Ahtiainen sanoo.

"Edessä on ihan neitseellinen yö"

– Aina tulee yllätyksiä. Meilläkin on ollut ihmisiä, jotka ovat elämänsä ensimmäistä kertaa tulleet leirintäalueelle, eli edessä on ihan neitseellinen yö. Tai on kokeiltu nukkua vaunussa kotipihassa yksi yö, Ahtiainen sanoo.