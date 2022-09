Tavallisella B-ajokortilla ei saa ajaa kaikkia henkilöautoja – varo myös yleistä kärrymokaa: "Nämä kaksi asiaa menevät ihmisiltä valitettavan usein sekaisin"

Kysymys: Mihin kaikkeen tavallinen B-kortti ei riitä?

Vastaus: Ajokorttilaissa on tarkasti määritelty, mitä ajoneuvoja milläkin korttiluokalla saa ajaa. Erityisen tarkkana on syytä olla pakettiautolta näyttävien sekä matkailuautojen kohdalla. Myös ennen perävaunun kytkentää on oman ajo-oikeuden riittävyys syytä varmistaa.

Henkilöautokortilla eli B-kortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Se, että auton rekisteritietoihin on ajoneuvoluokaksi merkitty henkilöauto, ei siis aina tarkoita sitä, että autoa saisi ajaa B-kortilla.

Lisäksi on varmistettava, mikä on kyseisen auton suurin sallittu kokonaismassa. Olennaista on pitää mielessä, että ajo-oikeuden riittävyyttä pohdittaessa massoilla tarkoitetaan ajoneuvon tai ajoneuvojen rekisteritiedoissa mainittuja suurimpia sallittuja kokonaismassoja – ei siis käyttöhetken todellisia massoja, kuten joku aina välillä erehtyy luulemaan.

Mikäli henkilöauton rekisteritietoihin merkitty kokonaismassa on yli 3 500 kiloa, vaaditaan kyseisen ajoneuvon ajamiseen C1- tai C-luokan ajo-oikeus. Tämä tulee usein vastaan esimerkiksi isompien matkailuautojen kohdalla.

Myös ulkoisesti pakettiautolta näyttävän auton kohdalla on syytä olla tarkkana, onko kyseessä B-kortilla ajettava pakettiauto (kokonaismassa enintään 3 500 kg) vai autosta riippuen C1- tai C-kortin vaativa kuorma-auto (kokonaismassa yli 3 500 kg).

Arkipuheessa kuulee usein myös puhuttavan ”pikkubusseista”, kun tarkoitetaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle rekisteröityä ikkunapakettiautolta näyttävää henkilöautoa, jota saa ajaa B-kortilla. Ulkoisesti täsmälleen samalta näyttävä auto saattaa kuitenkin olla rekisteröity linja-autoksi, jos siinä on paikkoja enemmän kuin 1+8. Linja-auton ajamiseen ei B-kortti luonnollisestikaan riitä vaan tarvitaan autosta riippuen D1- tai D-luokan ajo-oikeus.

Tarkkana ennen perävaunun kytkentää

Jos on tarkoitus vetää B-ajokortilla perävaunua, on tietenkin aivan ensimmäiseksi varmistettava, että ajo-oikeus riittää vetoauton ajamiseen. Mikäli vetoautona on auto, jota saa ajaa B-kortilla, voi B-kortilla ajettaessa sen perässä olla aina kokonaismassaltaan enintään 750 kilon perävaunu – siis ajo-oikeuden riittävyyden kannalta tarkasteltuna.

Perässä voi olla myös painavampi perävaunu, mutta tällöin ajoneuvoyhdistelmän (vetoauto + perävaunu) yhteenlaskettu kokonaismassa saa olla enintään 3 500 kiloa. Kuten vetoautonkin kohdalla, myös tässä haluan muistuttaa, että ajo-oikeuden riittävyyttä pohdittaessa tutkitaan aina rekisteritietoihin merkittyjä suurimpia sallittuja kokonaismassoja – ei todellisia massoja.

Tyypillinen virhemahdollisuus on esimerkiksi silloin, kun isoon katumaasturiin kytketään kokonaismassaltaan 825 kilon jarruton perävaunu, jollaisia valtaosa myynnissä olevista jarruttomista perävaunuista nykyään on. Koska kyseessä on rekisteritietoihin merkityltä kokonaismassaltaan yli 750 kilon perävaunu, ei yhdistelmän kokonaismassa saa ylittää 3 500 kiloa, jos kuljettajalla on vain B-luokan ajo-oikeus. Mikäli taas perävaunun kokonaismassa on enintään 750 kiloa, saa 3 500 kilon raja ylittyä.

Toinen virhearvio sattuu usein siinä, kun henkilö- tai pakettiauton perään kytketään tyhjä jarrullinen autotraileri. Ajatellaan, että kyllä sitä nyt tyhjänä saa vetää pelkällä B-kortilla – vaan ei saa, jos yhdistelmän suurimpien sallittujen kokonaismassojen summa ylittää 3 500 kiloa.

Olennaista on myös huomata, että ajo-oikeuden riittävyyden lisäksi on varmistettava, kuinka painavan perävaunu (jarruton tai jarrullinen) kyseiseen vetoautoon saa kytkeä. Suurimpia sallittuja kytkentämassoja ei saa ylittää. Siinä, missä ajokorttivaatimukset määräytyvät rekisteritietoihin merkittyjen suurimpien sallittujen kokonaismassojen mukaan, kytkentämassoista puhuttaessa tarkastellaankin sitten todellisia massoja. Nämä kaksi asiaa menevät ihmisiltä valitettavan usein sekaisin.

B-luokan ajo-oikeuteen sisältyvät korttiluokat

B-luokan kortti sisältää myös T-luokan ja AM-luokkien ajo-oikeudet. Tämän johdosta B-kortilla saa ajaa valtaosaa traktoreista niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. Jos traktorin rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, ja sen kokonaismassa on yli 3 500 kiloa, ei B-luokan kortti enää kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan traktorista riippuen C1- tai C-luokan kortti.