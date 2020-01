Leirintäalueyrittäjä avautuu rajusta seksirallista, nyt bisnes käy läpi muutosta nettisivustojen kanssa: "Vieras vaihtui puolen tunnin välein"

– Kun tuli huonosti englantia murtaen puhelimessa pyyntö ”one cottage, one week”, sitä jo tiesi mistä on kyse.

– Kun nämä bisnestytöt ilmestyivät, piti vähän aikaa miettiä, että mitä tämä on. He eivät poistuneet mökeistä lainkaan viikon aikana, mutta huolto pelasi. Sinne vietiin ruokaa, mutta sisällä oltiin verhot kiinni ja asiakas vaihtui puolen tunnin välein, kertoo Ahtiainen.

Kansainvälistä toimintaa

Pääosa Suomen prostituutiosta on kansainvälistä ja parittajien pyörittämää toimintaa. Tällä hetkellä suurin osa tekijöistä tulee Romaniasta ja Tsekistä, aiemmin kärkimaita olivat Viro ja Venäjä.

– Ja ikävä kyllä, tässä Romanian ja Tsekin prostituutiossa on paritus vahvasti mukana, sanoo rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin poliisista.

– Hotellit ja muut majoituspaikat, joissa on respa tai valvonta, ovat päässeet heistä pääosin eroon. Nyt asunnot varataan booking.comin kautta, kertoo Eriksson.

– Tiedän, että esimerkiksi Omenahotellit on kovalla kädellä puuttunut tähän toimintaan, sanoo Eriksson.

– Kyllä käsitykseni on, että kukaan ei halua tällaista toimintaa tiloihinsa. Majoituksen välittäjät tekevät myös yhteistyötä keskenään yrittäessään karsia prostituutiota tiloistaan, kertoo Eriksson.

Majoittaminen on rikos

Majoittajat pyrkivät puuttumaan ammattimaiseen toimintaan, koska asunnon vuokraaminen prostituutiota varten on rikos.

– Juuri näin. Meidän lainsäädäntö prostituution osalta on melkoinen viidakko, mutta esimerkiksi asunnon vuokraaminen tähän toimintaan on rikos, kertoo Eriksson.

– Mietin, että kai poliisilla on muutakin tekemistä, että onkohan tämä tärkeä asia. Kun ilmoitin poliisille, sieltä sanottiin että hyvä kun itse ilmoitit. Jos joku muu olisi ilmoittanut, olisin joutunut kuulusteltavien penkille, sanoo Ahtiainen.

Sihteeriopisto toimii taas

– Se lopetettiin, mutta nyt siellä on sihteeriopisto.co toiminnassa. Nämähän ovat laittomia nämä sivustot. Meillä on Suomessa parituspykälä, joka kieltää tällaisen toiminnan, sanoo Eriksson.

Suomen seksibisnestä suitsiva laki on kaikkinensa sekava: myynti on sallittua, ostokin jossain tilanteissa, mutta rikos on kyseessä aina, kun puhutaan parituksesta ja ihmiskaupasta. Laki ei ole kyennyt edes vähentämään prostituutiota.