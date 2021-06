Matkailuautoilusta on tullut entistä trendikkäämpää – Korona-aika sai menopelien myynnin kukoistamaan

– Karavaanareissa on entistä enemmän lapsiperheitä ja nuorempia aikuisia, Piilonen sanoo.

Matkailuautoilu on Piilosen mukaan aina ollut vahvasti kotimaan matkailua. Korona-aikana tämä on vain korostunut. Ennen koronaepidemiaa noin kolmasosa yhdistyksen jäsenistä matkaili myös ulkomailla – enimmäkseen Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa, osa myös Keski- ja Etelä-Euroopassa.

– Matkailuautoilusta on tullut myös entistä trendikkäämpää.

Sesonki on venynyt lokakuulle

Matkailuautoja vuokraavassa Elämysautot-yrityksessä on huomattu selkeitä muutoksia korona-aikana: aiemmin pääosin kesään keskittynyt matkailuautosesonki on venynyt lokakuun loppuun asti. Tälle kesälle karavaanarielämää vielä harkitsevalla on jo kiire, sillä ainakin Elämysautoissa monet kesän viikot myytiin tänä vuonna loppuun jo maaliskuussa.