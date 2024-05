Uudet vieraat löysivät leirintäalueilta kadonneiden venäläisten tilalle – "Tällaiset tiukat ajat suosivat"

Venäläisten tilalle eurooppalaisvieraita

– Monille saksalaisille Nordkapp on edelleen se ykköskohde, jota on käytävä kesälomalla kurkkaamassa, Saukkonen sanoo.

Palveluihin pakko panostaa

– Osa leirintäalueista on auki ympäri vuoden, mikä edellyttää investointeja sisämajoitukseen ja mökkeihin. Lisäksi on oltava myös kahvila- ja ravintolapalveluja, Saukkonen kertoo.

Valtaosa leirintäalueista on kaupunkien, kuntien tai seurakuntien omistamilla mailla. Useimmiten työnjakona on, että maa-alueen omistaja vastaa esimerkiksi vesi-, sähkö- viemäri- ja tieinvestoinneista ja alueen operaattori muusta kehittämisestä.

Tapahtumien tahdissa

– Palvelutasoon, toimivuuteen ja paikkojen siisteyteen on satsattava, jos aikoo pärjätä. Näillä seuduin on monta kilpailijaa, joiden kanssa tehdään myös yhteistyötä. Jos meillä on täyttä, niin asiakas opastetaan sinne, missä on tilaa, Pakka kertoo.