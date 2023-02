47-vuotiaan Tonyn "uniapnea" olikin Alzheimerin tauti: "Huomasimme, että jotain oli vialla"

Muisti petti tutulla kotimatkalla

Neurologi diagnosoi ensin uniapnean

Diagnoosi oli helpotus ja kauhistus

Tony lopetti työt ja vietti viikon vaimonsa Korin kanssa suunnitellen tulevaa. He liittyivät paikalliseen vertaistukiryhmään ja tekivät dokumenttisarjan, jossa seurattiin heidän matkojaan. Erityisopettajana työskennellyt Kori dokumentoi heidän eloaan varhaisen vaiheen Alzheimerin kanssa YouTubessa.

Mukana järjestötoiminnassa

– Toivon, että minulla ei olisi dementiaa, mutta se on tarjonnut minulle mahdollisuuden käyttää ääntäni saadakseni aikaan muutosta.

Alzheimerin tauti on etenevä aivosairaus

Käypä Hoito -sivuston mukaan Alzheimerin tauti on aivosairaus, joka etenee vaiheittain. Oireet johtuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista.

Varhainen Alzheimerin tauti on yksi sairauden vaiheista, Käypä Hoito -sivustolla kerrotaan. Duodecim-lehden artikkelin mukaan tauti kehittyy kliinisesti oireettoman vaiheen kautta ensin varhaiseen tautiin ja sen jälkeen dementiavaiheisiin.

Duodecim-lehti kertoo, että Alzheimerin taudin oireet voivat ilmaantua työikäiselläkin, mutta useimmiten niitä tulee 65 ikävuoden jälkeen. Yleisempi tauti on vanhemmissa ikäryhmissä.

Amerikkalaisen Johns Hopkinsin yliopiston mukaan varhaiseksi Alzheimerin taudiksi kutsutaan sitä, jos diagnoosin saa alle 65-vuotiaana. Paikallisen Alzheimer's Association -organisaation mukaan potilaat ovat usein iältään 40–50-vuotiaita. Amerikkalaisen The National Institute on Aging -organisaation mukaan varhaisen Alzheimerin taudin osuus potilaista Yhdysvalloissa on alle 10 prosenttia.